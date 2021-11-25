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ЦАМТО

Головной атомный ледокол "Арктика" вышел на испытания

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Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я) в Арктике
Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я) в Арктике.
Источник изображения: info / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 24 ноября. Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" постройки Балтийского завода (входит в ОСК) вышел в акваторию Финского залива для прохождения приемно-сдаточных испытаний.

В ходе выполнения программы испытаний заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола проведет проверку работоспособности гребного электродвигателя правого борта, замена которого была произведена специалистами Балтийского завода.

Ожидается, что после завершения испытаний атомоход "Арктика" приступит к работе на Северном морском пути.

Универсальный атомный ледокол "Арктика" – головное судно проекта 22220. Атомоходы этого проекта являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. В ближайшие годы ледоколы проекта 22220 должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Проекты
Арктика
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