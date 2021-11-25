Головной атомный ледокол "Арктика" вышел на испытания

ЦАМТО, 24 ноября. Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" постройки Балтийского завода (входит в ОСК) вышел в акваторию Финского залива для прохождения приемно-сдаточных испытаний.

В ходе выполнения программы испытаний заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола проведет проверку работоспособности гребного электродвигателя правого борта, замена которого была произведена специалистами Балтийского завода.

Ожидается, что после завершения испытаний атомоход "Арктика" приступит к работе на Северном морском пути.

Универсальный атомный ледокол "Арктика" – головное судно проекта 22220. Атомоходы этого проекта являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. В ближайшие годы ледоколы проекта 22220 должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".