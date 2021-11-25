С-550 и С-500 будут вместе защищать стратегические объекты

Зенитные ракетные системы С-500 и С-550 станут платформой новой системы ПВО. Они будут вместе обеспечивать противоракетную и противокосмическую оборону стратегических объектов России.

Об этом ТАСС заявил источник, близкий к военному ведомству. Он добавил, что перед С-550 и С-500 "Прометей" стоят разные боевые задачи. Первая зенитная ракетная система не придет на замену второй. С-550 не совершеннее С-500, она является ее несколько облегченной версией. И у нее, по словам источника, другие силовые методы воздействия на угрозы.

Две зенитные ракетные системы станут платформой новой системы ПВО, и вместе с С-350 "Витязь" и комплексами ближнего действия они смогут нейтрализовать все возможные цели. Однако новая система не будет реанимацией советской ПРО. При ее создании учли ряд нереализованных концепций.

Ранее сообщалось, что создаваемая в России система ПРО С-550 будет предназначена для уничтожения орбитальных космических целей. Среди них - американские беспилотные космические корабли X-37, которые, как считают военные, можно использовать в качестве космического оружия.

Светлана Цыганкова