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Российская газета

С-550 и С-500 будут вместе защищать стратегические объекты

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Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

Зенитные ракетные системы С-500 и С-550 станут платформой новой системы ПВО. Они будут вместе обеспечивать противоракетную и противокосмическую оборону стратегических объектов России.

Об этом ТАСС заявил источник, близкий к военному ведомству. Он добавил, что перед С-550 и С-500 "Прометей" стоят разные боевые задачи. Первая зенитная ракетная система не придет на замену второй. С-550 не совершеннее С-500, она является ее несколько облегченной версией. И у нее, по словам источника, другие силовые методы воздействия на угрозы.

Две зенитные ракетные системы станут платформой новой системы ПВО, и вместе с С-350 "Витязь" и комплексами ближнего действия они смогут нейтрализовать все возможные цели. Однако новая система не будет реанимацией советской ПРО. При ее создании учли ряд нереализованных концепций.

Ранее сообщалось, что создаваемая в России система ПРО С-550 будет предназначена для уничтожения орбитальных космических целей. Среди них - американские беспилотные космические корабли X-37, которые, как считают военные, можно использовать в качестве космического оружия.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
X-37
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
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