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Интерфакс-АВН

В "Роскосмосе" не видят угрозы для МКС из-за обломка американской ракеты

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МКС
МКС.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - МКС не будет проводить коррекцию орбиты из-за сближения с фрагментом американской ракеты Falcon-9, он не угрожает станции, сообщили в "Роскосмосе".

"Станция и экипаж 66-й долговременной экспедиции работает в обычном режиме. По состоянию на 24 ноября 2021 года, данный фрагмент не представляет угрозы для МКС, проведение манёвра уклонения не требуется", - говорится в сообщении.

Накануне "Роскосмос" сообщил, что 25 ноября в 07:18 мск ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2019 году. "По данным российских специалистов, минимальное расстояние между станцией и данным объектом составит почти 5,5 км. Ситуация находится под контролем главной оперативной группы управления российским сегментом МКС. Экипаж МКС-66 работает в обычном режиме", - сообщил накануне "Роскосмос".

В среду корпорация сообщила, что минимальное расстояние между МКС и фрагментом составит более 5.3 км.

Falcon 9 - ракета тяжелого класса компании Илона Маска SpaceX.

16 ноября российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д". "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До этого Космическое командование США сообщило, что Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

В ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, заявил в октябре в интервью "Интерфаксу" главный конструктор Системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.

"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин.

По его словам, большой проблемой для системы контроля являются маленькие объекты на орбите.

"Те радары, которые у нас есть, - радары системы контроля, радары предупреждения о ракетном нападении, в том числе новые РЛС высокой заводской готовности линейки "Воронеж", успешно решают задачи по сопровождению не слишком малых объектов. Однако нужны специализированные мощные радары, которые будут решать задачи именно контроля малоразмерных космических объектов", - сообщил главный конструктор СККП.

"Есть много идей по очистке пространства от имеющегося космического мусора, но они пока ближе к фантастическим", - сказал Горючкин.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Он в частности, заявлял, что создание группировок космических аппаратов несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Шойгу Сергей
Проекты
Falcon РН
МКС
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