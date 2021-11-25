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Российская газета

Российскую С-400 и американский THAAD сравнили в Китае

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Зенитные системы С-400
Зенитные системы С-400.
Источник изображения: rg.ru

Американская противоракетная система THAAD глобальна и мощна, но уступает российской С-400 в универсальности. В реальной войне этот недостаток может оказаться весьма существенным, считает китайское издание Sina, сравнившее возможности обеих систем. Перевод статьи публикует "ИноСМИ".

THAAD очень похож на систему ПРО Aegis, только предназначен для защиты от баллистических ракет сухопутных войск. Американский комплекс использует заатмосферный кинетический перехват - эта технология доступна очень немногим странам. THAAD - глобальная система: ее компоненты объединены в сеть и каждый прикрывает окрестные страны. Однако именно глобальность вызвало сопротивление многих государств.

Российская С-400 "Триумф" - региональная система ПВО-ПРО, она может перехватывать цели в нижних слоях атмосферы. Зато помимо баллистических ракет "Триумф" умеет сбивать самолеты, крылатые ракеты и беспилотники, причем делает это с эффективностью более 80 процентов. Система способна выполнять многоуровневый, многоцелевой и многофункциональный перехват - то есть, если противник пошлет в атаку рой дронов, ракет и бомбардировщиков, С-400 легко справится с этой задачей.

Зона применения THAAD гораздо уже: баллистическая ракета средней или большой дальности. Если применение американского комплекса можно сравнить с мощным, но одиночным боксерским ударом, то С-400 наносит их серией, комбинированно, варьируя методы и дистанции. Российский комплекс более универсален, а поскольку теоретическая война будет состоять не только из обмена ракетными ударами, в ней "Триумф" окажется явно полезнее.


Антон Валагин

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
THAAD
Иджис
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
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