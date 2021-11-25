На обновленный аэродром в Воронеже вернулись бомбардировщики

В Воронеже бомбардировочный авиаполк Западного военного округа вернулся на родную базу после восьмилетней отлучки. За это время аэродром Балтимор на юго-западной окраине города кардинально преобразился: появилась новая взлетно-посадочная полоса из литого бетона, расширились рулежные дорожки и перроны, обновилось радиотехническое оборудование.

- Здесь при необходимости можно разместить до двух авиадивизий, 128 самолетов, - рассказал командир полка полковник Алексей Лобода. Как и положено командиру, он прилетел и приземлился первым. На новеньком перроне летного поля его ждали жена Евгения и сын Андрей. Второй сын, постарше, не смог приехать из-за занятий в институте. После доклада командующего авиационной армией ЗВО о начале перебазирования и успешном полете полковник наконец-то обнял домашних.

Восемь лет, пока длился ремонт Балтимора, бомбардировочный авиаполк квартировал на запасной площадке в 150 километрах от Воронежа. Для авиаторов это, конечно, не расстояние - 10 минут спокойного лету, - и все же виделись только по выходным.

- Раз в неделю они ко мне приезжали, потом я к ним. Был "воскресным папой": вникал во все, контролировал, как у детей дела дома и в школе, - продолжил Лобода. Дома его ждал праздничный ужин с жареной на мангале семгой, но до него было еще далеко. Пока мы разговаривали, за спиной командира один за другим садились на шикарную полосу бомбардировщики его полка. Су-34 прилетели не налегке: одни несли подвесные баки, другие - боекомплект. Аэродромная техника добиралась на прежнее место своим ходом. Полковое знамя привезли заранее на машине.

- Что вы все на самолеты смотрите. За грибами сходите, пока они керосином не пропитались, - посоветовал журналистам подполковник в летной форме, указав на черневший за полосой перелесок. За перелеском высились многоэтажки спальной окраины Воронежа. Их жители немного побаивались возвращения авиаполка - а ну как шуметь начнут своими полетами, - но авиаторы поспешили успокоить горожан.

- Самолеты у нас новые, современные, запас мощности позволяет взлетать без форсажа, так что сильно шуметь не будем. Зато Воронеж теперь под надежной защитой. С подвесными баками мы можем долго в воздухе висеть, до четырех часов. А есть еще система дозаправки в воздухе. Так что при необходимости можем попозже приземлиться, чтобы людей не беспокоить. Или пораньше.

Контракт на реконструкцию Балтимор был заключен в 2013 году. За восемь лет на объекте сменились три подрядчика, зато теперь аэродром относится к высшей категории и способен принимать любые типы самолетов, вплоть до стратегических бомбардировщиков и гигантских "Русланов".

- Работы по контракту на 2021 год выполнены полностью, но реконструкция аэродрома продолжится параллельно с полетами. На следующий год запланированы возведение навесов над самолетными стоянками - они улучшат условия работы инженерно-технического персонала и сохранность техники, - установка ограждения по периметру аэродрома и шумозащитных экранов вдоль ВПП, - рассказал начальник инженерно-аэродромной службы авиадивизии подполковник Руслан Цвиркун.

Справка "РГ"

Обновленная взлетно-посадочная полоса Балтимора в полтора раза больше прежней - ее длина 3600, а ширина 60 метров. Толщина армированного бетона 60 см, за время реконструкции его уложили десятки тысяч кубометров. Еще больше было поднято и перемещено земли. По аэродрому проложено 43 километра высоковольтных электросетей для питания оборудования и 22 км линий связи. Новые рулежные дорожки проложены так, чтобы обеспечить быстрый взлет всего авиаполка.

Антон Валагин (Воронеж)