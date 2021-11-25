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ТАСС

Первый зонд для защиты планеты от астероидов запустили в космос

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Источник изображения: © AP Photo/Mark J. Terrill

Аппарат NASA DART должен будет врезаться в астероид Диморф, чтобы проверить, можно ли будет таким образом защищать Землю от аналогичных объектов

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon 9 с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test - "эксперимент по изменению орбиты двойного астероида"), который должен протестировать первую в своем роде систему защиты Земли от потенциально опасных космических объектов, стартовала с базы Космических сил США Ванденберг. Трансляция ведется на сайте NASA.

Запуск ракеты состоялся во вторник, в 22:21 по местному времени (09:21 мск, 24 ноября).

После выхода в открытый космос зонд DART отделится от Falcon 9 и полетит в направлении двойного астероида Дидим - Диморф, который вращается вокруг Солнца. Планируется, что осенью 2022 года аппарат столкнется с меньшим из них - Диморфом - на скорости около 24 тыс. км/ч.

"Астероид, с которым мы пытаемся столкнуться, размером с футбольный стадион, а попасть мы в него должны объектом размером с холодильник", - рассказала руководитель подразделения планетологии НАСА Лори Глэйз.

В результате удара аппарата орбита Диморфа, который вращается вокруг более крупного Дидима (его размер - 760 м), должна будет незначительно отклониться. Ученые рассчитывают, что засечь такое отклонение можно будет с помощью телескопов с Земли. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику, с помощью которой в будущем в случае появления действительно опасных для планеты астероидов специалисты могли бы изменять траекторию их движения.

NASA в 2016 году создало Управление по координации мер по защите Земли от астероидов. В рамках этой программы в околоземном пространстве в пределах 48 млн км от Земли осуществляется поиск астероидов и комет, которые могли бы угрожать Земле, ведется сбор данных об их размерах, орбитах и химическом составе, а также анализ возможных последствий их падения на Землю.

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США
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