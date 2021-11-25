ВВС Австралии получили очередную партию истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 24 ноября. Минобороны Австралии объявило о прибытии на авиабазу "Уильямтаун" после перелета с базы ВВС США "Эглин" (шт.Флорида) очередной партии из трех истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Таким образом, на текущий момент ВВС Австралии получили 44 из 72 запланированных к поставке самолетов этого типа. Прибывшие истребители вошли в состав 77-й истребительной эскадрильи.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Австралии приняло решение одобрить приобретение первой партии из 14 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в ноябре 2009 года. Они заменят самолеты F/A-18A/B "Хорнет", которые планируется снять с вооружения к 2022 году.

Сборка самолетов началась в 2011 году. Первая пара (AU-1 и AU-2) была передана Австралии в конце 2014 года и использовалась для подготовки личного состава и испытаний на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона). Эти самолеты первыми прибыли в Австралию для переоснащения 3-й авиаэскадрильи ВВС страны 10 декабря 2018 года. Вторая пара F-35A "Лайтнинг-2" прибыла в Австралию 8 апреля 2019 года.

На текущий момент военно-политическое руководство Австралии одобрило покупку 72 самолетов. Поставка последних 24 истребителей была одобрена в декабре 2019 года. Приобретение 72 новых истребителей в рамках этапов проекта AIR-6000 Phase 2A/2B, стоимость которой оценивается в 17 млрд. австр. долл. (12,25 млрд. долл. США), позволит сформировать три строевые и одну учебную эскадрилью. Они будут размещены на авиабазах "Уильямстаун" и "Тиндалл".

В общей сложности ВВС Австралии могут получить до 100 истребителей F-35A. Еще одна партия из 28 самолетов для оснащения четвертой строевой эскадрильи может быть закуплена позднее на этапе AIR-6000 Phase 2С для замены F/A-18F "Супер Хорнет".

Полная готовность парка F-35A ВВС Австралии к применению по назначению запланирована на 2023 год.