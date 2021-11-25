"Вертолеты России" передали первую партию вертолетов Ансат" для санитарной авиации

Один из четырех первых полученных в 2019 году АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА) легких вертолетов "Ансат" в санитарном исполнении (серийный номер 33099, регистрационный номер RA-20025), декабрь 2020 года.

ЦАМТО, 24 ноября. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех 23 ноября передал компании "ПСБ Авиализинг" четыре вертолета "Ансат" в интересах Национальной службы санитарной авиации. Это первая партия в рамках действующего договора на 37 машин данной модели.

Произведенные на Казанском вертолетном заводе "Ансаты" оборудованы по принципу "стеклянной кабины", также выполнена подготовка мест под установку медицинских модулей. Вертолеты рассчитаны на перевозку одного пациента в сопровождении двух медицинских работников.

"Первые четыре вертолета "Ансат" отправились в Тамбов, Тулу, Рязань и Беслан, где будут задействованы Национальной службой санитарной авиации. До конца следующего года Госкорпорация Ростех передаст эксплуатанту еще 33 аналогичные винтокрылые машины. Всего, согласно договору, для медицинской эвакуации в российские регионы будет передано 66 машин "Ансат" и Ми-8МТВ-1", – сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Ранее в рамках этого же контракта в ходе Международного авиационно-космического салона заказчику был досрочно передан первый вертолет Ми-8МТВ-1. Сразу после завершения авиасалона машина отправилась на выполнение медицинских заданий. Еще три Ми-8МТВ-1 были поставлены в сентябре и ноябре 2021 года.

"Ансат" – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция машины позволяет оперативно трансформировать ее как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. Возможности "Ансата" позволяют эксплуатировать его в температурном диапазоне от –45 до +50 град. С, а также в условиях высокогорья.

В свою очередь, многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 за счет своих уникальных летно-технических и эксплуатационных характеристик могут использоваться практически в любых климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяют эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Каждое воздушное судно оснащено внешней тросовой подвеской, на которой возможна транспортировка груза максимальным весом до 4 тонн – в зависимости от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и ряда других факторов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".