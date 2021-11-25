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ЦАМТО

PT Dirgantara Indonesia передала СВ Индонезии шестой вертолет Белл-412EPi

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Bell 412EP
Многоцелевой вертолет Bell-412EP.
Источник изображения: rtcg.me

ЦАМТО, 24 ноября. Индонезийская государственная компания PT Dirgantara Indonesia (PTDI) передала командованию армейской авиации Сухопутных войск Индонезии шестой (из девяти заказанных) вертолет Белл-412EPi.

Как сообщает IDXchannel.com, новый вертолет с бортовым номером HX-4148 19 ноября совершил перелет с предприятия PTDI в Бандунге в расположение 11-й штурмовой эскадрильи на авиабазе "Ахмад Яни" (Семаранг, провинция Центральная Ява).

Как ранее сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 183 млн. долл., предусматривающий поставку в общей сложности 9 вертолетов Белл-412EPi, PTDI и Министерство обороны Индонезии подписали 28 декабря 2018 года. Передача первого вертолета в рамках соглашения состоялась 29 декабря 2020 года. Еще две машины были поставленные 17 и 19 февраля 2021 года, дополнительная пара – 21 июля 2021 года. Оставшиеся три вертолета планируется поставить в декабре 2021 года. Все вертолеты Белл-412EPi войдут в состав 11-й штурмовой авиационной эскадрильи Центра армейской авиации, размещенной на авиабазе "Ахмад Яни" в Семаранге.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве индонезийской PTDI и американской Bell, заказанные вертолеты производятся в США компанией Bell, а затем передаются PTDI для адаптации перед поставкой в соответствии с требованиями СВ Индонезии. Первые два планера прибыли с предприятия Bell Textron Canada в начале 2019 года. Каждый вертолет оснащается вооружением, в том числе пулеметом M134D американской компании Dillon Aero под боеприпас калибра 7,62х51 мм производства PT Pindad.

Белл-412EPi оборудованы интегрированной "стеклянной" кабиной экипажа, четырехосевым автопилотом, двумя более мощными двигателями PT6T-9 Twin Pac по сравнению с PT6T-3D, которыми была оснащена предыдущая серия Белл-412EP. Новая силовая установка обеспечивает на 13% большую взлетную мощность. Грузоподъемность Белл-412EPi составляет 5534 кг. Вертолет обеспечивает перевозку 15 военнослужащих с экипировкой (включая 1 пилота). С запасом топлива 1251 л на крейсерской скорости 235 км/ч он может выполнить полет на расстояние до 687 км с полезной нагрузкой 4309 кг.

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Страны
Индонезия
США
Продукция
Bell-412
M134 Minigun
Компании
Bell Helicopter
PAC
Pindad
Textron
Проекты
2020-й год
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