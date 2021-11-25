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Известия.ru

В Китае признали превосходство российского С-400 над американским конкурентом

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» превосходит американский противоракетный комплекс THAAD, заявил китайский портал Sina.

«Если их действительно поставить рядом, то С-400 выиграет», — уверен автор статьи.

Он отметил, что функции российской системы шире, чем у американского конкурента. Так, С-400 способна поражать не только ракеты, но и авиацию потенциального противника.

«С точки зрения общей функциональности российский С-400 больше похож на универсальный комплекс. Поэтому, несмотря на то что для перехвата на средних и больших дистанциях используется осколочный способ, который не такой мощный, как кинетический перехват американского THAAD, его преимущество в том, что российский ЗРК способен к мультизадачности», — добавил автор.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

THAAD (Terminal High Atitude Area Defense) — американский противоракетный комплекс, предназначенный для перехвата ракет средней дальности.

14 ноября сообщалось, что Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы С-400. В связи с этим США выразили обеспокоенность.

Также Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму $2,5 млрд в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект.

В августе 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражал уверенность в покупке у России второго полка С-400. Он отмечал, что совместно с РФ его страна предпринимает «много других шагов в сфере оборонной промышленности».

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
THAAD
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
ГЗЛА
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