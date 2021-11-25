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РИА Новости

Российские истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 отработали удары по кораблям в Черном море

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря и отработали нанесение бомбовых ударов по кораблям условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

"В ходе мероприятия летчики современных истребителей отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника во взаимодействии с силами Черноморского флота", - сказал Рулев, отметив, что истребители дислоцированы в Краснодарском крае.

В учении приняли участие около 10 экипажей самолётов, патрульный корабль "Василий Быков", малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск".

"Особенностью данного этапа учебно-тренировочных полетов является отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при нанесении удара по надводным целям противника", - сообщили в ЧФ.

При отработке учебно-боевых задач экипажи самолётов совершенствовали навыки в выполнении сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушных целей, противодействию радиоэлектронным средствам противника.

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