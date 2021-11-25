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Yomiuri (Япония): Россия провела ракетные учения на Курилах с учетом возможного проникновения вражеских самолетов

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Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ "Фаворит" в действии
Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ "Фаворит" в действии.
Источник изображения: © РИА Новости, Андрей Станавов

На днях Россия провела учения с ракетными системами С-300 на Южных Курилах, сообщает одна из ведущих японских газет Yomiuri. В ходе маневров ЗРК успешно отразили налет «противника», и это вызвало настоящую панику у японцев. Читатели газеты уверены: совсем скоро российские ядерные ракеты уничтожат их страну.

Восточный военный округ, отвечающий за дальневосточный регион, 22 ноября объявил о проведении военных учений на Курильских островах с применением высокоэффективного зенитно-ракетного комплекса С-300ВМ.

Эти ЗРК были развернуты на "северных территориях" в декабре прошлого года. Я полагаю, что так Россия хотела продемонстрировать внутри страны и за рубежом свой высокий уровень противовоздушного потенциала на Южных Курилах, которые она считает своими.

Российские военные не раскрыли конкретное место проведения учений, но я полагаю, что они проходили на островах Кунашир и Итуруп, где были развернуты С-300ВМ.

Согласно заявлению, в ходе маневров было отработано обнаружение условного противника, нарушившего воздушное пространство, запуск ракет и его уничтожение. Восточный военный округ уже испытывал С-300ВМ в апреле этого года.

Между тем 23 ноября также было объявлено о завершении других учений с привлечением тысячи военнослужащих на Сахалине и Курильских островах.

Комментарии японских читателей

Фута 2

Надо обратить внимание на то, что Россия уже угрожает острову Хоккайдо! Российская империя нацелилась на него! Эта страна - мародер!

Mat

Что происходит?! Это очень опасно с учетом того, что радиус действия С-300ВМ составляет 400 километров. Россия уже неоднократно сбивала гражданские самолеты.

Номо

Скоро российские ядерные ракеты уничтожат Японию.

Хайбору

В ближайшем будущем Россия будет покушаться уже на всю Японию. Она - негодяйка, который использует Курилы как приманку и вытягивает деньги.

Nak

К сожалению, Япония проиграла во Второй мировой войне, и она должна это признать. И острова отошли России именно потому, что Япония проиграла в войне.

Ji7

Пока Япония молчит, на ее территории уже появились ракеты!

Zvk

Россию надо поссорить с Китаем и способствовать их распаду.

Nak

Чтобы вернуть территории, необходимо построить на Хоккайдо множество баз, как на Окинаве, и начать войну против России.

Нанаси

Скоро уровень жизни на Курилах упадет так низко, что россияне сбегут оттуда. После этого можно будет вести переговоры.

Кан

Японским войскам необходимо построить военные базы на Сенкаку и проводить военные учения рядом с Сахалином!


Такэто Кудо (Taketo Kudo)

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Страны
Китай
Россия
Япония
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С-300
С-300В
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