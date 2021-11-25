Новый узловой модуль "Причал" позволит одновременно пристыковать до пяти российских кораблей к Международной космической станции (МКС), тем самым расширит технические возможности российского сегмента. Кроме того, "Причал" обеспечит передачу топлива от грузовых кораблей в другие модули станции, трансляцию подзаряда и передачу информации между пристыкованными объектами.

Запуск корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур запланирован на 16:06 мск 24 ноября. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" планируется 26 ноября.

Об устройстве модуля, его будущем расположении в составе российского сегмента МКС и новых возможностях - в инфографике ТАСС.