Войти
ТАСС

Узловой модуль "Причал"

194
0
0
Универсальный узловой модуль "Причал" — один из планируемых модулей российского сегмента Международной космической станции, разрабатываемый ракетно-космической корпорацией "Энергия"
Универсальный узловой модуль "Причал" — один из планируемых модулей российского сегмента Международной космической станции, разрабатываемый ракетно-космической корпорацией "Энергия".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

Новый узловой модуль "Причал" позволит одновременно пристыковать до пяти российских кораблей к Международной космической станции (МКС), тем самым расширит технические возможности российского сегмента. Кроме того, "Причал" обеспечит передачу топлива от грузовых кораблей в другие модули станции, трансляцию подзаряда и передачу информации между пристыкованными объектами.

Запуск корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур запланирован на 16:06 мск 24 ноября. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" планируется 26 ноября.

Об устройстве модуля, его будущем расположении в составе российского сегмента МКС и новых возможностях - в инфографике ТАСС.


Узловой модуль "Причал".
Источник: ТАСС
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
Похожие новости
09.12.2019
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-13" выведен на околоземную орбиту
05.04.2019
"Роскосмос" отправил самый быстрый "Прогресс" к МКС
12.09.2017
Космобот Спотти отправится на МКС 12 октября
11.08.2015
Роскосмос получил почти 2 млрд рублей за потерянный "Прогресс"
06.05.2015
Из-за потери «Прогресса» экипажу МКС порекомендовали экономить ресурсы
03.07.2013
ГЛОНАСС пополнилась аварией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 02:20
  • 73
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 25.11 01:57
  • 88
В США удивились размерам Су-75
  • 25.11 00:21
  • 29
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 24.11 23:53
  • 1
Извольте разоружиться
  • 24.11 23:16
  • 6
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 24.11 23:07
  • 1
Мантуров сообщил о подготовке контракта на массовые поставки "Охотников" Минобороны РФ
  • 24.11 22:10
  • 1
Министр обороны Украины сообщил о консультациях стран НАТО о "шагах на опережение в связи с действиями РФ на границе"
  • 24.11 22:08
  • 4
Американский F-22 заметили с «зеркальным» покрытием
  • 24.11 22:02
  • 3
На верфи Austal USA состоялась церемония крещения 13-го десантного корабля EPF
  • 24.11 21:54
  • 5
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 24.11 21:47
  • 24
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 21:37
  • 7
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 24.11 21:32
  • 4
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 21:10
  • 18
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 24.11 20:54
  • 408
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов