Войти
ТАСС

Запуск ракеты "Протон-М" состоится 12 декабря

199
0
0
Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М".
Источник изображения: © Роскосмос/ТАСС, архив

Пуск ракеты-носителя перенесли с 6 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" запланирован на 15:09 мск 12 декабря. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"На 12 декабря 2021 года в 15:09 по московскому времени с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" запланирован парный запуск космических аппаратов "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс-АМУ3", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен с 6 на 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока. Позже в госкорпорации уточнили, что специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М".

Ранее эти спутники предполагалось запустить на ракете-носителе "Протон-М" в 2020 году. В сентябре прошлого года гендиректор АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" Николай Тестоедов в интервью ТАСС сообщил, что производство спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" задерживается из-за поздней поставки полезной нагрузки для этих аппаратов из Италии в связи с пандемией коронавируса. В декабре прошлого года Рогозин рассказал, что запуск спутников перенесен на конец 2021 года. В середине ноября Роскосмос сообщил о планах запустить их 6 декабря.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
Похожие новости
24.11.2021
Специалисты Центра Хруничева устранили выявленное на разгонном блоке "Бриз-М" замечание
27.07.2020
Ракету-носитель "Протон-М" доставили на стартовый комплекс Байконура
08.06.2020
Ракету "Протон-М", запуск которой был отложен из-за брака, возвращают на Байконур
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
23.08.2011
Итоги МАКС-2011: премьера истребителя, контракты и ЧП на взлете
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 02:20
  • 73
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 25.11 01:57
  • 88
В США удивились размерам Су-75
  • 25.11 00:21
  • 29
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 24.11 23:53
  • 1
Извольте разоружиться
  • 24.11 23:16
  • 6
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 24.11 23:07
  • 1
Мантуров сообщил о подготовке контракта на массовые поставки "Охотников" Минобороны РФ
  • 24.11 22:10
  • 1
Министр обороны Украины сообщил о консультациях стран НАТО о "шагах на опережение в связи с действиями РФ на границе"
  • 24.11 22:08
  • 4
Американский F-22 заметили с «зеркальным» покрытием
  • 24.11 22:02
  • 3
На верфи Austal USA состоялась церемония крещения 13-го десантного корабля EPF
  • 24.11 21:54
  • 5
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 24.11 21:47
  • 24
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 21:37
  • 7
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 24.11 21:32
  • 4
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 21:10
  • 18
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 24.11 20:54
  • 408
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов