Запуск ракеты "Протон-М" состоится 12 декабря

Пуск ракеты-носителя перенесли с 6 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" запланирован на 15:09 мск 12 декабря. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"На 12 декабря 2021 года в 15:09 по московскому времени с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" запланирован парный запуск космических аппаратов "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс-АМУ3", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен с 6 на 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока. Позже в госкорпорации уточнили, что специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М".

Ранее эти спутники предполагалось запустить на ракете-носителе "Протон-М" в 2020 году. В сентябре прошлого года гендиректор АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" Николай Тестоедов в интервью ТАСС сообщил, что производство спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" задерживается из-за поздней поставки полезной нагрузки для этих аппаратов из Италии в связи с пандемией коронавируса. В декабре прошлого года Рогозин рассказал, что запуск спутников перенесен на конец 2021 года. В середине ноября Роскосмос сообщил о планах запустить их 6 декабря.