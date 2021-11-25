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Интерфакс-АВН

Экипажи Су-27СМ3 и Су-30М2 нанесли ответный авиаудар по кораблям условного противника в Черном море

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Су-27СМ3
Су-27СМ3.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря.

"В ходе мероприятия летчики современных истребителей отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника во взаимодействии с силами Черноморского флота", - сообщает пресс-служба ЧФ.

Там отметили, что при отработке учебно-боевых задач экипажи самолётов совершенствовали навыки в выполнении сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушных целей, противодействию радиоэлектронным средствам противника.

"Особенностью данного этапа учебно-тренировочных полетов является отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при нанесении удара по надводным целям противника", - информирует пресс-служба.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
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