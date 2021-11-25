Цифры Warspot: спустя 38 лет

Фолклендская война продолжалась немногим дольше двух месяцев и оставила местным жителям в наследство около 24 000 мин, которые аргентинские военные принялись закладывать в первые же дни после вторжения. Когда боевые действия закончились, все заминированные территории были огорожены колючей проволокой, и ни один человек не пострадал от взрыва. Была у этого наследства и оборотная сторона. На опасных территориях поселились пингвины, которые прежде подвергались истреблению. Безлюдье позволило птицам восстановить популяцию, благо они достаточно лёгкие, и под их весом мины не срабатывают.

Пингвины на минном поле, Фолклендские острова. Источник изображения: oldpics.net

Тем временем в 1998 году Великобритания ратифицировала Оттавский договор, запретивший применять, производить и передавать другим государствам противопехотные мины. Более того, документ предписывал полностью уничтожить запасы этих мин и ликвидировать минные поля на территориях, контролируемых государствами-подписантами. Это означало, что кампания по разминированию затронет и Фолклендские острова. Военные начали очищать архипелаг от мин сразу по окончании войны, но не довели дело до конца.

Всерьёз за эту задачу британские власти взялись в 2009 году и привлекли к её выполнению специалистов из Зимбабве, которые имели богатый опыт такого рода работы на родине. Разминированием занимались не только военные, но и частная компания Safelane Global, применявшая бульдозеры. Проблема с поиском мин на пляжах Фолклендских островов заключалась среди прочего в том, что аргентинцы устанавливали их в песчаных дюнах, которые под воздействием ветра со временем меняли своё местоположение. Сапёрам приходилось буквально руками прочёсывать верхние слои почвы, что не только требовало особой аккуратности и скрупулёзности, но и вызвало нарекания со стороны экологов, так как такое вмешательство нарушало равновесие местной экосистемы.

Несмотря на все трудности, британские власти в 2020 году отчитались о полной очистке Фолклендских островов от противопехотных мин на три года раньше установленного срока. Официальная церемония, посвящённая этому событию, прошла 14 ноября. Спустя 38 лет после окончания войны территория архипелага была наконец разминирована.