Российский «Супераллигатор»: цена определена.

Зарубежные источники со ссылкой на российские СМИ сообщили, что Министерство обороны РФ утвердило цену на вертолеты Ка-52М «Супераллигатор». Это произошло после того, как Минобороны заказало 30 новейших версий Ка-50/52 во время Армейского форума 2021 года. Местные журналисты получили документы о страховании винтокрылых машин на сумму 1,75 млрд рублей, что составляет около 15 млн. долл. США по текущему обменному курсу. Эта цифра не включает интеллектуальное оружие, боеприпасы, наземное оборудование, запасные части или другие аксессуары.

Решение о модернизации Ка-52 принято с учетом боевого опыта применения вертолета в Сирии. Минобороны подписало контракт на НИОКР с ОАО «Вертолеты России» в апреле 2019 года. Прототип совершил первый полет 10 августа 2020 года, а испытательную кампанию предполагается завершить к 2022 году.

Особенности конструкции «Супераллигатора»

Как сообщается, конструкция нового вертолета существенно обновлена. Он получил усовершенствованную оптико-электронную систему для увеличения дальности обнаружения цели, особенно в ночное время. В новой РЛС используется активная фазированная антенная решетка, что обеспечивает более уверенный полет на малых высотах и в неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, новый радар поддерживает применение нового интеллектуального оружия, такого как ракеты большой дальности. Ка-52М, как и Ми-28НМ, будет вооружен новой легкой многоцелевой управляемой ракетой «Изделие 305» с эффективной дальностью стрельбы 15 км (до 25 км по другим источникам). Оружие публично дебютировало на форуме «Армия-2021». Ракета «выстрелил-забыл» разработана коломенским конструкторским бюро КБМ, входящим в холдинг "Высокоточное оружие" (ВО). Также появилась информация о планах использования ракет «Гермес-A» (дальность до 20 км) от тульского КБП Шипунова, еще одного дочернего предприятия ВО. Вертолет может взаимодействовать с системой разведки, управления и связи "Стрелец" компании "Радиоавионика". Это поможет разведчикам и наводчикам с земли передавать координаты целей непосредственно экипажам. Новый цифровой привод 30-мм пушки облегчает наведение на цель и улучшает стабилизацию при стрельбе, а подогрев лопастей облегчают работу Ка-52М в холодную погоду. «Супераллигатор» должен поступить на вооружение российских ВС в 2022-2023 годах.

Ка-52К

Экспортный потенциал

Ранее в этом году заместитель министра обороны Алексей КРИВОРУЧКО объявил о планах приобрести более сотни самолетов Ка-52М. Вертолеты также будут предлагаться на экспортном рынке по специальной цене. Как известно, транспортные вертолеты семейства Ми-8/17 продавались за границу по цене более 30 млн. долл. за единицу. На этом фоне цена экспортного варианта «Супераллигатора» должна быть еще выше. В мае 2021 года генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр МИХЕЕВ объявил о планах по выводу модернизированных Ка-52М на международный рынок после завершения испытаний.

Как известно, морская версия оригинального Ка-52 уже поставлена в ВС Египта. Версия получила обозначение Ка-52К ("K" – «корабельный»). В 2015 году Каир подписал контракт на приобретение 46 таких вертолетов, став их первым экспортным заказчиком. Машины используются как над сушей, так и над морем на базе египетских десантных кораблей типа "Мистраль" (MISTRAL), адаптированных для эксплуатации Ка-52К. Корабельная версия вертолетов получила складывающиеся лопасти и крылья для размещения во внутренних ангарах, а также возможность подъема на специальных лифтах. Поставки в Египет начались в 2017 году. Российские винтокрылые машины использовались там параллельно с ранее закупленными американскими AH-64D «Апач». В последние годы наблюдается их взаимодействие в ходе проводимых учений.

Однако остается неясным, кто станент первым экспортным заказчиком "Супераллигатора". Отмечается, что в последнее время появились сообщения о том, что Китай рассматривает возможность приобретения 36 вертолетов Ка-52К для своих ВМС.

По материалам журнала European Security & Defence