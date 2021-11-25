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Вестник Мордовии

Новейший "арктический" ДТ-БТР пока не имеет конкурентов в мире

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Источник изображения: Фото: МВТФ "Армия-2015"

В России завершаются работы по созданию двухзвенного гусеничного легкобронированного снегоболотоходного бронетранспортера ДТ-БТР. Об этом сообщается в материале Юрия Авдеева, опубликованном в газете Министерства Обороны России "Красная звезда".

Упоминается, что его модель впервые демонстрировалась на Международном военно-техническом форуме "Армия-2015". "Вестник Мордовии" в своем репортаже одним из первых опубликовал тогда обнародованные тактико-технические характеристики и изображения этой во многом уникальной новинки, которая на самом деле не имеет мировых аналогов.

Боевая масса данной машины составляет около 25000 кг. Вес буксируемого прицепа - не менее 7000 кг. БТР способен перевозить 12 человек, в том числе трех - в первом звене и 9 - во втором. Удельная мощность - 20 л.с. на одну тонну веса. Максимальная скорость - до 60 км/ч по суше и 6 км/ч - по воде.

Машина может брать подъем или спуск крутизной до 35 градусов, косогор не менее 20 градусов. ДТ-БТР не страшен ров шириной до 2,7 м и метровая вертикальная стена.

Ранее на иллюстрациях показывался образец с необитаемым боевым отделением "Бумеранг-БМ", аналогичным тому, что имеется на колесной БМП К-17. Судя по последним фотографиями, его заменили на 32В01 от ЦНИИ "Буревестник". В качестве вооружения на нем применены 30-мм автоматическая пушка 2А42 и 7,62-мм пулемет 6П7К. Современный теле-тепловизионный прицел с лазерным дальномером позволяет эффективно уничтожать цели как днем, так и ночью.

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Страны
Россия
Продукция
2А42
Эпоха БМ
Компании
Буревестник
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
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