Ударная авиация ВВС Украины под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям

Истребители Су-27 ВВС Украины во время многонациональных учений "Чистое небо — 2018" в Хмельницкой области. 11 октября 2018.

Киев. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Ударная и истребительная авиация Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) во вторник вечером отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский", сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"Ударная авиация - самолеты Су-24М и Су-25, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносили ракетно-бомбовые удары по наземным целям. После чего истребители отработали воздушные бои и нанесли имитированные удары по наземным и надводным целям в акватории Черного моря", - говорится в сообщении на странице командования в фейсбуке во вторник вечером.

Отмечается, что во время тренировок звено истребителей перехватило захвативший террористами военно-транспортный самолет Ан-26. Истребители МиГ-29 заставили самолет совершить посадку на определенном аэродроме, где воины Сил специальных операций Украины отработали антитеррористические меры.