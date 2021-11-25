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Интерфакс-АВН

Ударная авиация ВВС Украины под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям

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Истребители Су-27 ВВС Украины
Истребители Су-27 ВВС Украины во время многонациональных учений "Чистое небо — 2018" в Хмельницкой области. 11 октября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

Киев. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Ударная и истребительная авиация Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) во вторник вечером отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский", сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"Ударная авиация - самолеты Су-24М и Су-25, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносили ракетно-бомбовые удары по наземным целям. После чего истребители отработали воздушные бои и нанесли имитированные удары по наземным и надводным целям в акватории Черного моря", - говорится в сообщении на странице командования в фейсбуке во вторник вечером.

Отмечается, что во время тренировок звено истребителей перехватило захвативший террористами военно-транспортный самолет Ан-26. Истребители МиГ-29 заставили самолет совершить посадку на определенном аэродроме, где воины Сил специальных операций Украины отработали антитеррористические меры.

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Страны
Украина
Продукция
Ан-26
МиГ-29
Су-24
Су-24М
Су-25
Су-27
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