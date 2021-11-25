Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки

Татарстанский деловой ресурс "БИЗНЕС Online" опубликовал материал Тимура Латыпова "Все силы брошены на него": в Казани готовят к полету первый построенный с нуля Ту-160. День икс назначен на 18 декабря. По слухам, ждут Путина. Но к чему такая спешка?", где говорится, что на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (КАЗ, филиале ПАО "Туполев") на 18 декабря 2021 года намечен первый полет первого модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М новой постройки (также именуемого Ту-160М2).

Строительство первого образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М (Ту-160М2) в цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова (КАЗ, филиала ПАО "Туполев"). Казань, 27.08.2021 (с) пресс-служба Президента Татарстана

С финансовыми вопросами приказано не считаться - будет все, что требуется! Так говорят на КАЗе о ведущейся буквально день и ночь подготовке первого полета Ту-160М. По информации "БИЗНЕС Online", "Туполеву" и Казанскому авиазаводу поставлена задача поднять в воздух построенный с нуля ракетоносец уже 18 декабря - к 40-летию первого полета "Белого лебедя". В 1981 году самолет также должен был полететь к круглой дате, 75-летию Брежнева, но тогда решили не рисковать.

7 лет на создание ракетоносца - это много или мало?

Первый построенный с нуля Ту-160 (модификация получила обозначение Ту-160М) должны поднять в воздух в Казани 18 декабря, в день 40-летия взлета самого первого Ту-160, сообщили несколько источников "БИЗНЕС Online" в авиапроме. Пресс-служба "Ростеха" на наш запрос ответила обтекаемо: "Готовимся к выполнению важных этапов программы в соответствии с графиком".

Во время недавнего визита в Казань главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова управляющий директор "Туполева" Вадим Королев сообщил, что машина находится на окончательной сборке и "задача - до конца этого года поднять". "На заводе сомневаются, что успеют, - есть вопросы по готовности самолета, - говорит один из наших источников. - Но все силы брошены на него - нет других задач. С финансовыми вопросами приказано не считаться - будет все, что требуется. Некоторые домой уходят ночью".

С апреля 2015 года, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что строительство Ту-160 будет возобновлено, прошло почти 7 лет. Столько же понадобилось на исходный Ту-160: постановление Совмина СССР о создании стратегического ракетоносца-бомбардировщика было подписано 26 июня 1974 года. Но тогда все делали с нуля, а теперь мы копируем свершения предков. 7 лет для этого - много, мало или в самый раз?

Как считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, это много. "В советское время такие вещи делались быстрее, - рассказал он "БИЗНЕС Online". - Но надо понимать сегодняшнюю обстановку: нет возможности, как тогда, директивно в кратчайшие сроки сконцентрировать ресурсы - финансы, оборудование, людей". Для сравнения: перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) создается уже 15-й год. "Хорошо, что вообще сделали", - считает эксперт российского совета по международным делам Андрей Фролов. В беседе с "БИЗНЕС Online" он напомнил, что ответственный за возобновление производства двигателей (НК-32 в варианте НК-32-02) концерн "Кузнецов" долгое время вообще занимался только капремонтом и был на грани разорения. Но все-таки сделали.

Что касается бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), то один из источников "БИЗНЕС Online" рисует безрадостную картину в отрасли: "Долгое время ехали на советском и раннем постсоветском багаже, на старичках-специалистах. Но сегодня этот фундаментальный задел сожрали. Профильные институты за редкими исключениями стремительно деградируют, ничего нового в срок даже близко сделать не могут. По науке полный провал. Материаловедение - ноль. Почему? Финансирование - кутарки, и при этом требуют, чтобы изделие появилось через год-два. Институты тупо перестают участвовать в конкурсных работах. В итоге сегодня они способны только на то, чтобы действующие изделия перевести на новую элементную базу и так улучшить характеристики, а глобально сказать нечего. А знаете, что самое печальное? Промышленники поняли, что эти вопросы лучше не поднимать". Будем надеяться, что БРЭО для Ту-160М относится к тем самым редким исключениям.

В советской кооперации по Ту-160 участвовало 700 предприятий. Всю эту цепочку пришлось восстановить, хотя, конечно, не в прежнем виде. Мегазадача. Но, как полагают источники "БИЗНЕС Online", ряд комплектующих воспроизвести не успели - их для поднимающейся в декабре машины возьмут со строевых ракетоносцев. Так уже было, когда в 2018 году доводили до ума (как пробный шар программы) хранившийся на заводе с начала 90-х задел Ту-160: чтобы его поднять, двигатели, шасси, киль и часть БРЭО взяли со строевых самолетов, а вскоре после показа президенту России Владимиру Путину вернули обратно. "Ничего нового в этом нет - так происходило всегда и во всех странах, - призывает не драматизировать ситуацию Мураховский. - Сейчас США, чтобы спустить один авианосец, дербанят другой".

"Люди увольняются каждый день, пачками"

Комплектующие в итоге, конечно, сделают, но больше всего волнует другое. На заре программы гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил: "Ту-160 - колоссальный проект, которого не было в истории постсоветского авиапрома". Замминистра обороны по вооружению, любимец армии и промышленников Юрий Борисов (ныне - вице-премьер правительства РФ) назвал восстановление производства Ту-160 национальным проектом. Но ведь адекватного этим характеристикам отношения к проекту мы не увидели.

Перезапуск Ту-160 изначально увязывался с модернизацией КАЗа. Ее должны были завершить к 2020 году. Этого, несмотря на миллиардные вливания, не произошло. Более того, в предбанкротное состояние попал генподрядчик реконструкции - Казанский Гипронииавиапром (КазГАП). В этой истории столько многозначительных белых пятен, что можно понять сторонников версии о том, будто владелец КазГАПа Борис Тихомиров попал в расставленные для него капканы.

Впрочем, как уверяет один из причастных к строительству на КАЗе источников "БИЗНЕС Online", интриги - это вишенка на торте, а причины срыва модернизации завода фундаментальнее - в том, что к делу изначально отнеслись не по-государственному: "Например, финансирование было просчитано так, что КазГАП даже был вынужден исключить часть отнюдь не рядовых работ. То есть минпромторг, ОАК, "Туполев" изначально дали неправильную финансовую оценку модернизации КАЗа. Строительство сопровождает куча непонятного народа. Чем занимаются все эти люди, неведомо. Условно говоря, 150 человек сидят на повременке, каждый получает по 100 тысяч, и чем дольше строится, тем дольше будут их получать. Все эти люди не работали на авиазаводе, пришли со стороны, не болеют за него".

А что сам "Туполев"? За это время там сменились четыре гендиректора (а последний уже и не генеральный, а управляющий). Разве это похоже на компанию, ответственную за проект национального масштаба?

А КАЗ? Коллектив, ставивший на крыло советский Ту-160, взрослел в работе над Ту-16, Ту-104, Ту-22, Ил-62, линейкой Ту-22М - десятки самолетов ежегодно. На чем расти нынешним работникам? На сдаваемых по одному в год Ту-214? Да, 2021-й может стать для КАЗа супергодом по новым самолетам - летом завод передал заказчику (предположительно, специальному летному отряду "Россия) два Ту-214 и в декабре отчитается за еще один такой же борт, но надо понимать, что эти три машины 8-тысячный коллектив строил с 2017-2018 годов.

Были планы оптимизировать 10% работников, но, как говорит наш источник, и сокращать специально не надо: "Люди увольняются каждый день, и не по одному - пачками. Причины? Отсутствие работы, перспектив. При слове "реконструкция" уже только матерятся - везде ремонт, бардак, в цехах холодно. Зарплата? Да лучше пойдут на "Элекон", который, к примеру, технологам поднял зарплату до 60 тысяч. На КАЗе, чтобы столько получать, ночевать в цехе будешь. Технолог первой категории зарабатывает 45 тысяч плюс премия. Сейчас бегут на КВЗ - там зарплата сборщика-клепальщика доходит до 120 тысяч, хотя это, конечно, временно… Ситуация близка к патовой. А если дойдет до того, что старше 60 нельзя будет из дома выходить (из-за "ковидных" ограничений - прим. ред.), всем настанет конец, потому что на любом заводе основные передовики - это именно старше 60, то есть те, кто за идею работает".

В таких условиях и готовится к полету первый Ту-160М.

"И родилась мысль приурочить первый полет к 75-летию Леонида Ильича…"

Но все же почему машину непременно надо сдать до конца года, да еще и желательно 18 декабря? Наши собеседники предполагают, что это идея не военных, ведь заказчик строительства первого Ту-160М - не министерство обороны, а минпромторг РФ: данный самолет делают по программе восстановления производства Ту-160.

Скорее всего, руководству страны уже столько наобещано о новом самолете и столько упоминался срок "2021", что отступать попросту некуда. Не исключено, декабрь 2021-го - это самый край, а машина должна была быть готова намного раньше. В феврале минобороны подало иск к "Туполеву" на 5,5 млрд рублей. Сообщалось, что причина - именно в затягивании работ по Ту-160М. После августовского визита в Казань Шойгу признал восстановление производства Ту-160 свершившимся фактом. Такие авансы надо отрабатывать. А Фролов напоминает, что контракт на новые ракетоносцы называют президентским - его подписывали в присутствии Путина. Особая ответственность. Кстати, поговаривают, что президент РФ приедет на первый полет.

Интересно, что в 1981 году взлет первого Ту-160 тоже хотели приурочить к дате, но по здравом размышлении отказались. Историк казанского авиастроения Ильдар Валеев был знаком с командиром того экипажа Борисом Веремеем. "Борис Иванович говорил, что, поскольку самолет готовились поднять к концу 1981 года, у кого-то родилась мысль приурочить полет к 75-летию Леонида Ильича Брежнева - 19 декабря, - рассказал "БИЗНЕС Online" Валеев. - Но, во-первых, машина была очень сырой, и ей боялись рисковать. Во-вторых, наверху сказали: "Ребята, вы особо не умничайте с днем рождения - вдруг не поднимете?" В-третьих, надо было ловить погоду, чтобы облака закрывали от американских спутников, и именно 18 декабря облачность была 10-балльной. Так идея с днем рождения отпала сама собой. Почему недоведенную машину все-таки решили поднимать? Все просто: конец года - надо отчитываться за деньги". С высокой степенью вероятности можно сказать, что денежный вопрос главенствует и сейчас. "Если до конца года поднять, думаю, очередной этап можно закрыть и, соответственно, получить дальнейшее финансирование", - считает Мураховский.

Источники "БИЗНЕС Online" ранее отмечали, что вокруг проекта до сих пор идет подковерная борьба. Не все согласны с решением о восстановлении производства Ту-160, дескать, устаревшая конструкция, ракеты эффективнее, а главное - слишком дорого, лучше пустить средства на другое. Хотя Шойгу и говорит, что у КАЗа только подписанных контрактов до 2028-го на 364 млрд рублей, эти деньги еще надо получить. Думается, под конец года битва за бюджетные финансы разгорелась с особой силой. "В оборонке стоит вопль: "Всё посрезали, отобрали!" - рассказывает один из наших собеседников. - Можно предположить, что в 2022 году по финансированию все упадут наполовину (может, только кроме беспилотников, боеприпасников и некоторых ракетчиков). Обычно к сентябрю все понимали, кого какие куски пирога ждут, сейчас такого понимания нет. Плюс такой отягощающий момент, как скачок цен: металл минимум на 50 процентов вырос, а кое-что - в 3 раза. У кого длинные контракты, например от 2015-2016 года, вообще горят синим пламенем. Идет драка за деньги".

Словом, в этих условиях казанским авиастроителям показать результат чрезвычайно важно. Да и объявить себя наследниками побед СССР весьма заманчиво.