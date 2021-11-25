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ТАСС

NASA протестирует защиту Земли от астероидов

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Астероид Бенну
Астероид Бенну.
Источник изображения: © NASA/Goddard/University of Arizona, Public domain via Wikimedia Commons

К одному из них запустят зонд

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустит в среду зонд DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида"), который призван протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.

В космос аппарат доставит ракета-носитель американской компании SpaceX Falcon 9, которая стартует с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 22:21 23 ноября (09:21 мск 24 ноября).

После выхода в открытый космос зонд DART отделится от ракеты и "начнет погоню" за двойным астероидом Дидим - Диморф, который, как и Земля, вращается вокруг Солнца. Как ожидается, аппарат столкнется с меньшим из них - Диморфом - на скорости около 24 тыс. км/ч осенью 2022 года. В результате столкновения орбита 160-метрового Диморфа, который вращается вокруг более крупного Дидима длиной в 760 м, должна будет отклониться "на долю процента". Ученые рассчитывают, что этого будет достаточно для того, чтобы они смогли зафиксировать отклонение с помощью телескопов с Земли. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику, с помощью которой в будущем в случае появления действительно опасных для планеты астероидов специалисты могли бы изменять траекторию их движения.

Для работы всех систем зонда на нем будут установлены солнечные батареи последнего поколения, которые в этом году начали устанавливать вместо старых на Международной космической станции. Также на борту зонда будет размещен небольшой спутник LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging Asteroids - "Легкий итальянский спутник для фотографирования астероидов"), разработанный компанией Argotec. По планам ученых, за 10 дней до даты столкновения DART выпустит его для фотографирования астероида. Кроме того, LICIACube станет дополнительным средством фиксации столкновения зонда с Диморфом.

NASA в 2016 году создало Управление по координации мер по защите Земли от астероидов. В рамках этой программы в околоземном пространстве в пределах 48 млн км от Земли осуществляется поиск астероидов и комет, которые могли бы угрожать Земле, ведется сбор данных об их размерах, орбитах и химическом составе, а также анализ возможных последствий их падения на Землю.

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