Sasapost (Египет): шесть вопросов, которые раскрывают суть нынешнего конфликта между Россией и Европой

В чем суть конфликта между Россией и ЕС? На этот вопрос попытался ответить автор Sasapost. В статье приводится шесть «больных тем», которые представлены исключительно с позиции Запада. Одной из причин затяжного кризиса, по мнению редакции, стала невозможность выработки единой внешней политики в отношении Москвы.

Российско-европейские отношения сыграли важную роль в развитии истории и культуры страны. Петр I, правивший Российской империей в 1682-1725 годах, "прорубил окно в Европу" и развивал страну по европейской модели. Советский Союз в период "холодной войны" с Западом сохранил уникальность этой страны, соединяющей в себе восточную и западную цивилизации одновременно.

Россия имела хорошие отношения с некоторыми европейскими государствами, особенно во время наполеоновских кампаний, а иногда и вступала с ними в союз. Но это все было до Второй мировой войны и "холодной войны", завершившейся распадом Советского Союза. Далее началась "новая эра" в отношениях Российской Федерации и Европы, характеризующаяся улучшением отношений между двумя сторонами. Отношения стали постепенно ухудшаться, особенно после прихода к власти действующего президента России Владимира Путина.

В 2000-е годы начал зарождаться нынешний конфликт между русскими и Западом. Первым звоночком стала антигрузинская кампания России в 2003 году и российско-грузинская война в 2008 году, в которой Москве удалось достичь своей цели - предотвратить вступление Грузии в НАТО. Кроме того, она стала укрепляться в Восточной Европе, считая ее своей зоной влияния, в которую ни в коем случае нельзя пускать европейцев, так как это навредит российским интересам.

За этим последовали газовые конфликты между Россией и Украиной, начавшиеся после "Оранжевой революции" 2004 года. Эта революция отдалила Украину от Москвы и сблизила ее с европейцами. В 2005 году последовали взаимные обвинения в коррупции и требования выплатить долг за поставки российского газа. Российско-украинские отношения еще больше ухудшились в начале 2009 года, когда русские перекрыли транзит газа через территорию Украины в Европу на 13 дней. Конфликт между европейцами и русскими обострился в 2014 году во время украинско-российского кризиса, который закончился присоединением Крыма к России и ее победой над украинскими силами в войне на Донбассе.

В этом отчете даются ответы на вопросы, которые объясняют нынешний конфликт между Евросоюзом и США, с одной стороны, и Россией, с другой стороны. Этот кризис также затрагивает Запад и НАТО в целом из-за переплетения конфликтных файлов между двумя сторонами.

1. Почему Россия и НАТО борются за влияние в Восточной Европе?

"Холодная война" закончилась поражением русских и распадом Советского Союза. Москва стала столицей Российской Федерации, а не Советского Союза, имевшего статус "сверхдержавы" и обладавшего идеологией, которую он намеревался распространить во всем мире.

Несмотря на распад Советского Союза и самоликвидации "Варшавского договора", Россия сохранила свое влияние в Восточной Европе в обмен на обещание НАТО не расширяться дальше Германской Демократической Республики (ГДР). При этом никаких официальных документов подписано не было. После "холодной войны" и ослабления России, у НАТО возникло желание расширяться на восток, прикрываясь тем, что договоренности касались лишь ГДР, а не всей Восточной Европы, но Москва, в свою очередь, считает это нарушением данных ей ранее обещаний.

НАТО окружало Россию и все больше расширяло зону своего стратегического влияния. Тем не менее русские не растеряли все свое влияние в Восточной Европе, так как многие жители этого региона принадлежат к группе славянских народов и исторически имеют политические и экономические связи с Москвой. С приходом к власти Владимира Путина Россия восстанавливает утраченные позиции на международной арене и свою экономику после трудного десятилетия, последовавшего за распадом Советского Союза.

После окончания "холодной войны" в НАТО вступили 13 новых стран, находившихся ранее под влиянием Советского Союза. Однако это не помешало России, ностальгирующей по советскому прошлому, упрочить свое влияние в этом регионе ради сохранения национальной безопасности, несмотря на смещение баланса "жесткой и мягкой силы" в пользу Запада. Россия неоднократно проверяла на прочность серьезность намерений НАТО, например, во время вторжения в Грузию и Украину. Западные державы, включая страны Евросоюза, по-прежнему стремятся к расширению в российской зоне ответственности, а Москва, в свою очередь, полна решимости защищать свои стратегические интересы в непосредственной близости от российских границ.

2. Как разгорелся конфликт между Россией и Западом в 2014 году?

В 2010 году Виктор Янукович выиграл президентские выборы и вернул власть пророссийской партии на Украине. Хотя он неоднократно отрицал, что является "ставленником Кремля". Но даже когда он совершил свой первый официальный визит в качестве президента в Брюссель (столица Евросоюза) вместо Москвы, его продолжали обвинять в связях с Россией.

В 2013 году процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом был приостановлен из-за давления России на президента Украины. Янукович решил приостановить переговоры с европейцами, объяснив свое решение "интересами национальной безопасности". Он также попытался продвигать трехстороннее соглашение, которое включало бы Евросоюз, Украину и Россию. Москва приветствовала решение украинского лидера, а европейцы назвали его "разочарованием".

Первые протесты на Украине вспыхнули в ноябре 2013 года. Поводом стала приостановка правительством процесса подготовки к подписанию вышеупомянутого соглашения. Вскоре протесты превратились в революцию, участие в которой приняли более 800 тысяч человек. В начале декабря, несмотря на жесткие попытки подавить протесты и поддержку России, митингующим все же удалось свергнуть Януковича. Бывший президент Украины пропал с радаров в феврале 2014 года.

Опасаясь навредить своим интересам, особенно в Крыму, Москва объявила о мобилизации своих вооруженных сил для вторжения на Украину. Кремль принял решение присоединить Крым и поддержал пророссийские силы на Украине, которые смогли победить украинскую армию в Крыму и в Донбассе.

Противники России на Украине смогли провести и победить на президентских выборах в том же году, несмотря на бойкот выборов на востоке Украины. Пётр Порошенко подписал соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, к которому также присоединились Грузия и Молдавия - страны, ранее находившееся в российской зоне ответственности.

Евросоюз и США ввели экономические санкции против России в связи с конфликтом на востоке Украины. К концу 2014 года украинское правительство подписало соглашение о прекращении огня с пророссийскими повстанцами на востоке страны. Россия, в свою очередь, начала выводить свои силы из Украины. Но это не означало окончание кризиса или возвращение Крыма Украине. Полуостров остался под контролем русских, хотя это и не было признано на международном уровне. Вывод российских сил положил конец прямому военному конфликту между украинской и российской армиями.

3. Как Запад применил санкционное оружие против Москвы?

С начала украинского кризиса и до настоящего времени Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз использовали в качестве оружия против России экономические санкции. Таким образом они хотели наказать страну за роль в украинском кризисе, подчинить и изменить ее политику в отношении Восточной Европы и других вопросов, вызывающих озабоченность западных государств. Среди них можно выделить российское вмешательство в президентские выборы в США посредством кибератак, дело заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального, обвинения в нарушении прав человека внутри и за пределами России и поддержку правящих режимов Венесуэлы, Сирии и Северной Кореи.

По мнению Запада, пока эти санкции эффективны. Если говорить о ситуации на Украине, то они положили конец российскому вторжению в 2014 году (хотя Крым перешел под контроль Москвы) и значительно ослабили экономику страны. Соединенные Штаты и Европейский Союз продолжат применять оружие санкций в непрерывном противостоянии с Россией, пока она проводит политику, враждебную западным интересам.

4. Белоруссия. Как Россия использует газовое оружие в политических целях?

Зависимость Европы в энергетическом секторе значительна. Так, по данным на 2019 год европейские страны импортируют из России 27% необходимого объёма нефти, 41% объема природного газа и 47% твердого топлива (в основном уголь).

До сих пор Москва не использовала газовое оружие против Европейского Союза. Скорее, она делает это, ссылаясь на свое соперничество с Украиной, и поскольку российский газ, поступающий в Европу, проходит через украинскую территорию, поставки приостанавливались дважды - в 2006 и 2009 годах.

Такая зависимость от импорта топлива из России, особенно поставок газа, заставляет Европу опасаться возможных действий со стороны Москвы, особенно когда потребность в них очень высока, например, в зимний период.

В настоящее время на фоне кризиса с беженцами на границах с Польшей Белоруссия - союзник России - активно применяет газовое оружие, угрожая приостановить поставки в Европу, если последняя решит ввести санкции против Минска.

Хотя Москва не перекрыла подачу газа в Европу полностью, она использует газовое оружие для защиты своих интересов и сокращает экспорт. В результате нехватки газа, поступающего в страны Евросоюза, начиная с лета этого года цены на него резко выросли вместе с увеличением спроса. По мнению экспертов, таким образом Россия пыталась оказать давление на Европейский Союз, чтобы он согласился проложить "Северный поток - 2" - газопровод, пролегающий из России в Европейский Союз напрямую, не пересекая враждебные ей страны вроде Украины и Польши.

Цены на газ продолжили расти после того, как Германия приостановила сертификацию Nord Stream 2 AG, хотя она не означает прямого запуска новой линии. "Северный поток - 2" должен получить зеленый свет от Европейской комиссии в свете отказа Европы и Германии использовать газ в качестве дипломатического оружия.

5. Есть ли у Запада единая внешняя политика по отношению к России?

По статистическим данным, свидетельствующим о степени зависимости Европы от российского газа, 13 стран ЕС импортируют более половины объема голубого топлива из России. Это большой показатель. К тому же, у этих стран нет никакого желания противостоять Кремлю в военном отношении.

Даже те европейские государства, что меньше полагаются на российский газ и у которых есть политические и экономические рычаги давления на Москву, осознают, на какой риск пойдут, если выберут конфронтацию с нулевой суммой. Они также понимают, что такая конфронтация может означать раскол внутри Европейского Союза на основе того, в какой степени каждая страна зависит от Кремля, насколько прочны их отношения и какой прямой ущерб он может нанести, как в случае с Грузией и Украиной. Например, когда президент Болгарии признал Крым российским, в МИД Украины был вызван посол Болгарии в Киеве. К тому же, последние события подтверждают готовность России к непосредственному противостоянию в то время, как в НАТО она ослабевает.

Европейский Союз опасается внутренних разногласий по поводу отношений с Россией. Даже самые могущественные страны объединения связаны с ней особыми экономическими отношениями и проектами. "Северный поток - 2", например, отвечает интересам Германии, которая вложила в него значительные средства, несмотря на приостановку сертификации для начала работ по проекту. Даже Франция, которая в меньшей степени зависит от России, кажется, неохотно ввела санкции.

Ввиду всех этих соображений Европейскому Союзу не удалось сформировать единую внешнюю политику в отношении Москвы. Исключением стало согласование введения антироссийских санкций вместе с Соединенными Штатами. Надо сказать, Вашингтон с гораздо большим энтузиазмом относится к конфликту с Россией и в меньшей степени связан с ней общими интересами.

6. Приближается ли война Запада с Россией?

Хотя отношения России с западными странами находятся на самом низком уровне за последние годы, ситуация усложнилась на фоне энергетического досье, проблемы беженцев, застрявших в Белоруссии, а также опасений Москвы по поводу расширения инфраструктуры НАТО на Украине и стабильности в Черном море.

По мнению Кремля, Запад не придает должного значения российским красным линиям, а НАТО угрожает Москве, отправляя стратегические бомбардировщики в регион, который находится всего в 20 километрах от границ России. В ответ Москва начала мобилизацию вооруженных сил на границе с Украиной.

Ввиду наращивания российской военной мощи на границе с Украиной Запад в лице Соединенных Штатов и Европейского Союза опасается повторения сценария вторжения на украинскую территорию. Американцы активно предупреждают европейцев относительно такой возможности в последние дни в связи с прибытием российских вооруженных сил. Это примерно 100 тысяч военных.

Президент России Путин отрицает, что его страна готовится вторгнуться на Украину, но Запад все еще боится реализации такого сценария, особенно по причине раскола внутри западного лагеря, его озабоченности другими внутренними и внешними вопросами, потребности Европы в газе, проблемы беженцев на Балканах и наличия у Москвы достаточных возможностей для осуществления вторжения на Украину, а также дипломатических рычагов давления на противников.

Проблема беженцев, застрявших на границе между Белоруссией и Польшей, лишь усугубила кризис. После того, как Европа пригрозила ввести санкции против Минска и обвинила его в использовании беженцев в в своих целях, союзник Москвы пригрозил прекратить поставки газа в Европейский Союз. Европа, в свою очередь, обвинила Россию в содействии конфликту на границе, несмотря на отрицание этого факта со стороны Кремля.

Встреча президентов США и России может помочь разрядить обстановку между сторонами, однако дата еще неизвестна, и пока они не придут к решению, конфликт между Западом и Москвой остается главной угрозой.