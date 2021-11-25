В холдинге "Вертолеты России" сменится руководство

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что новым главой холдинга станет Николай Колесов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Андрей Богинский покинет должность генерального директора холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех", его место займет Николай Колесов, который сейчас возглавляет АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (входит в Ростех). Об этом ТАСС сообщили несколько источников в оборонно-промышленном комплексе.

"Новым главой холдинга "Вертолеты России" станет Николай Колесов, сегодняшний руководитель КРЭТ. Об этом решении будет объявлено в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.

Другой источник, близкий к Ростеху, подтвердил ТАСС уход Андрея Богинского из "Вертолетов России", а также добавил, что он переходит на должность заместителя генерального директора ОАК по гражданской авиации.