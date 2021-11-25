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Известия.ru

Российские ученые разработали снижающую шум самолетов технологию

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета придумали технологию, позволяющую снизить уровень шума, который издают самолеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Akustika.

Разработанная методика основывается на обшивке авиадвигателя специальными конструкциями, способными поглощать звуки. При этом данную технологию можно применять не только на воздушных судах, но и на энергетических установках и других агрегатах.

Как отметил младший научный сотрудник Лаборатории механизмов генерации шума и модального анализа Центра акустических исследований Пермского политеха Олег Кустов, создание малошумящих лайнеров — актуальная задача для производителей авиатехники.

«Наша научная группа разработала и успешно внедрила методику, которая позволит эффективнее прогнозировать акустические характеристики звукопоглощающих облицовок в авиадвигателях. При этом процессы впервые удалось смоделировать для реальных конструкций, которые используют в самолетостроении», — приводит его слова «Научная Россия».

В конце сентября стало известно, что «Газпром нефть» договорилась с «Аэрофлотом» о сотрудничестве в создании первого в России производства авиационного топлива с минимальным углеродным следом SAF (произведенным на основе растительного сырья).

Партнерство предусматривает разработку эффективных рецептур авиатоплива в соответствии с международными требованиями об ограничении выбросов парниковых газов и экологической программы CORSIA международной организации гражданской авиации ICAO.

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