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Охрана министров НАТО обойдется Латвии в копеечку

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Источник изображения: vpk-news.ru

Правительство Латвии выделит почти миллион евро на покрытие расходов, связанных с организацией безопасности во время встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Об этом пишет Delfi.lv.

В сообщении указано, что правительство приняло решение о выделении 916 317 евро.

Так, 389 650 евро получит Государственная полиция, 272 840 евро — Служба государственной безопасности, 29 641 и 726 евро — Погранохрана и ее колледж.

Также 223 460 евро было выделено Рижской муниципальной полиции для компенсации расходов, связанных с мерами безопасности во время встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО состоится 30 ноября и 1 декабря и впервые пройдет в Латвии.

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Страны
Латвия
Проекты
NATO
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