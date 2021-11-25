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РИА Новости

Премьер-министр Армении Пашинян высоко оценил усилия России по обеспечению безопасности республики

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 23 ноября/ Радио Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил роль России в обеспечении безопасности республики и вклад российских миротворцев в поддержание мира в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

"РФ – стратегический партнер Армении, это партнерство неоценимо, и еще хочу отметить, что очень высоко оцениваю роль России в обеспечении безопасности страны, деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе", – сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

Армянский премьер добавил, что рассматривает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не только как площадку для развития стратегических отношений с РФ, но и как канал многостороннего сотрудничества.

В этой связи Ереван намерен работать над тем, чтобы ОДКБ продолжала принимать активное участие в обеспечении безопасности на Южном Кавказе.

Россия – дружественная страна и для Азербайджана, продолжил Пашинян, поэтому Москва пытается найти решение проблемы в регионе несиловыми средствами.

"Мы желаем, чтобы наши союзники и партнеры использовали политические рычаги для защиты наших совместных интересов", – сказал премьер-министр Армении.

Он напомнил, что 18 ноября Минобороны России предложило начать подготовку к демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Я высоко оцениваю личные усилия президента РФ, российского МИД, Минобороны в этом вопросе", – заключил Пашинян.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Кремле анонсировали переговоры президента России Владимира Путина и лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
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