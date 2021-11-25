Премьер-министр Армении Пашинян высоко оценил усилия России по обеспечению безопасности республики

МОСКВА, 23 ноября/ Радио Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил роль России в обеспечении безопасности республики и вклад российских миротворцев в поддержание мира в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.
Армянский премьер добавил, что рассматривает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не только как площадку для развития стратегических отношений с РФ, но и как канал многостороннего сотрудничества.
В этой связи Ереван намерен работать над тем, чтобы ОДКБ продолжала принимать активное участие в обеспечении безопасности на Южном Кавказе.
Россия – дружественная страна и для Азербайджана, продолжил Пашинян, поэтому Москва пытается найти решение проблемы в регионе несиловыми средствами.
Он напомнил, что 18 ноября Минобороны России предложило начать подготовку к демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в Кремле анонсировали переговоры президента России Владимира Путина и лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.