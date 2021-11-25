Украинские военные опровергли применение ПТРК Javelin в Донбассе

Киев. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинские военные заявили, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, поставленные США Украине в рамках пакета военной помощи, пока не использовались в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донбассе.

"По состоянию на данный момент в Донбассе "Джавелины" не использовались", - пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на начальника пресс-службы Объединенных сил Ярослава Мельничука.

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что ПТРК Javelin использовались в ходе учений на полигоне "Широкий лан".

"Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - написал он в Facebook во вторник вечером.

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа", глава парламентского подкомитета по вопросам оборонной промышленности Игорь Копытин подтвердил появившуюся ранее в информацию об использовании в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донбассе противотанковых ракетных комплексов Javelin. "На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС был использован противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши военные использовали его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах", - написал он в Facebook.