Китай испытал аэродинамическую трубу со скоростью потока до 8 Махов.

Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) завершила калибровочные испытания аэродинамической трубы FL-64. Теперь в ней официально можно тестировать гиперзвуковые разработки. FL-64 позволяет имитировать полеты на скоростях от четырех до восьми Махов на высоте до 48 километров при температуре до 626,8 градуса по Цельсию.

Аэродинамические трубы позволяют на стадии разработки определить поведение различных компоновок летательных аппаратов или их отдельных элементов. С помощью этих установок инженеры оценивают аэродинамический шум, сопротивление, обтекание, прилипание воздушного потока и образование турбулентных потоков.

Сегодня большинство аэродинамических труб позволяют проводить исследования на скорости потока, превышающую звуковую до трех раз. Но некоторые, например, китайская JF12, могут на короткое время создавать воздушный поток с гиперзвуковой скоростью течения.

Китайская авиастроительная корпорация 21 ноября сообщила о завершении испытаний ее аэродинамической трубы FL-64. С помощью этой установки теперь официально можно тестировать разработки, в том числе гиперзвуковые.

AVIC построила FL-64 за два года, диаметр трубы — один метр. Она может создавать поток газа со скоростью течения, превышающей звуковую от четырех до восьми раз, не менее, чем на 30 секунд. Труба позволяет имитировать полеты на высоте до 48 километров при температуре до 626,8 градуса по Цельсию, а также тестировать другие возможности гиперзвуковых аппаратов, в том числе применение оружия.

В следующем году в Китае должно завершиться строительство еще одной аэродинамической трубы — JF22. Она сможет имитировать максимальную скорость до 10 километров в секунду — в 30 раз выше скорости звука — и высоту от 40 до 100 километров.

Василиса Чернявцева