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Американцы показали испытания PrSM на максимальную дистанцию

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Испытания PrSM
Испытания PrSM.
Источник изображения: U.S. Space Force

Космические войска США опубликовали фотографии октябрьских испытаний перспективной тактической гиперзвуковой ракеты PrSM стрельбой на максимальную дистанцию. Как пишет Breaking Defense, точно неизвестно, сколько она пролетела — военные потеряли с ракетой связь после 499,2 километра.

Американская компания Lockheed Martin разрабатывает PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета) на замену ракетам с кассетными боевыми частями оперативно-тактических комплексов ATACMS. ATACMS могут летать на скорости, примерно в три раза превышающей звуковую, и поражать цели на расстоянии до 300 километров.

PrSM сможет развивать скорость в пять раз выше звуковой, а ее дальность оценивается в 499 километров. Ракету уже проверили на точность и испытали стрельбой на короткую и максимальную дистанцию. Американские военные планируют принять ее на вооружение в 2023 году и закупить 2,4 тысячи таких боеприпасов.

Космические войска США в ноябре опубликовали фотографии испытаний PrSM на максимальную дальность, которые прошли на базе «Ванденберг» 13 октября. Ракета пролетела по меньшей мере 499,2 километра. Точно определить ее дальность не удалось, потому что телеметрическое оборудование военных после этой отметки потеряло связь.


Источник изображения: U.S. Space Force



Источник изображения: U.S. Space Force



Источник изображения: U.S. Space Force


Стоит отметить, что если ракета летает дальше, чем на 499 километров, это нарушает теперь уже истекший договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он запрещал производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.

Американские военные разрабатывают и другие гиперзвуковые ракеты. Ранее мы писали про успешные летные испытания их гиперзвуковой крылатой HAWC.

Василиса Чернявцева

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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
РСМД
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