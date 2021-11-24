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Американцы испытают одноместную летающую тарелку

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Американцы испытают одноместную летающую тарелку
Американцы испытают одноместную летающую тарелку.
Источник изображения: Zeva Aero

Американский стартап Zeva Aero построил прототип одноместного аэротакси Zero и готовится перейти к пилотируемым полетам на нем в течение трех-шести месяцев, сообщает New Atlas. Оно выглядит, как летающая тарелка, и выполнено по схеме тейлситтера.

Тейлситтеры — это летательные аппараты, которые умеют вертикально взлетать, летать по-самолетному и садиться на хвост. Они нетребовательны к взлетным площадкам и отличаются высокими полетными характеристиками.

Стартап Zeva Aero представил концепцию одноместного аэротакси Zero в 2018 году. Это одноместное аэротакси, которое выглядит диск диаметром 2,4 метра и массой 317 килограмм. Выполнена летающая тарелка из углеродного волокна. У нее по два электрических винта спереди и сзади, размещенных соосно. Первый прототип Zero получил батареи мощностью около 20 киловатт-часов, а у серийного образца их емкость будет чуть больше — 25 киловатт-часов.

По концепции разработчиков, в стартовом положении летающая тарелка сидит на хвосте, и забраться в нее можно через люк сзади. Она вертикально взлетает и примерно через 20 секунд переходит в самолетный режим, во время которого пассажир находится в горизонтальном положении.


Источник изображения: Zeva Aero


Zero сможет пролетать до 80 километров и развивать скорость до 257 километров в час. Американский стартап уже провел летные испытания модели аэротакси, уменьшенной в восемь раз.

Глава Zeva Aero Стивен Тиббитс в ноябре рассказал, что полномасштабный прототип Zero тоже готов и сейчас его испытывают полетами со страховочными тросами. Через три-четыре недели разработчики начнут тестировать аэротакси в режиме дистанционного контроля, а в течение трех-шести месяцев перейдут к пилотируемым полетам. Они надеются, что тейлситтер найдет применение не только в качестве аэротакси, а ими заинтересуются военные и службы экстренного реагирования.

Сегодня разработкой аэротакси, в том числе одноместных, занимается целый ряд компаний. Например, американская компания NeXt летом представила концепт пассажирского мультикоптера iFly, о котором мы писали ранее. Он отличается асимметричной конструкцией.

Василиса Чернявцева

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