Войти
Интерфакс-АВН

Путин внес в Думу соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО

307
0
0
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента вечером во вторник.

Соглашение было подписано в Душанбе 27 апреля этого года. С российской стороны, как сообщалось, в переговорах в столице Таджикистана, посвященных созданию объединенной ПВО, участвовал министр обороны Сергей Шойгу.

Соглашение заключается на пять лет с дальнейшим автоматическим продлением на очередные пять лет.

Согласно тексту соглашения, который внесен главой государства в Госдуму, Объединенная региональная система противовоздушной обороны РФ и Таджикистана является составной частью объединенной системы ПВО государств-участников СНГ. Координацию совместных действий сил создаваемой объединенной системы ПВО осуществляет главнокомандующий ВКС Вооруженных Сил РФ.

Министерства обороны двух стран планируют совместное применение сил системы, совместное боевое дежурство, взаимодействие, совместную оперативную и боевую подготовку.

Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении РФ и Таджикистаном ратификационных процедур.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
09.09.2021
Военную базу РФ в Таджикистане усилили новыми крупнокалиберными пулеметами
11.10.2018
Шойгу: в 2017 году российские войска получили 206 новейших образцов вооружений
03.06.2016
ВТС России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
13.05.2014
От "Тулы" до Куры
05.02.2014
Перед афганским ветром
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:56
  • 2
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 05:31
  • 69
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 24.11 04:58
  • 16
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 04:42
  • 74
В США удивились размерам Су-75
  • 24.11 02:33
  • 407
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 24.11 02:15
  • 1
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 23.11 20:47
  • 12
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 23.11 17:35
  • 10
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 23.11 17:28
  • 2
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 23.11 17:16
  • 2
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе