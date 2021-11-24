Военный аэродром «Балтимор» под Воронежем открыли после реконструкции

В Воронежской области состоялась торжественная церемония открытия военного аэродрома «Балтимор» после реконструкции. Об этом 23 ноября сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что на аэродром уже перебазировались первые 17 истребителей-бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

В мероприятии приняли участие командующий армией ВВС и ПВО, заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Олег Маковецкий, офицеры управления гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО, военнослужащие Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, офицеры управления объединения, военнослужащие авиаполка и их семьи.

«Хочу поздравить вас с возвращением на родную землю! Профессионализм, преданность воинскому долгу, достоинство и честь, грамотная и бережная эксплуатация современных образцов авиатехники — вот ваша визитная карточка», — сказал Маковецкий.

Работы велись на площади более 220 тыс. кв. м. Новая взлетно-посадочная полоса прошла техническую экспертизу, ей был присвоен высший класс, который даст возможность использовать ее для посадки любых типов самолетов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации.

«Длина взлетно-посадочной полосы составила почти 4 тыс. м., ширина 60 м», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, групповые места стоянок в 2022 году будут оборудованы крытыми металлокаркасными навесами, что позволит обслуживать авиатехнику в любых погодных условиях.

В апреле стало известно, что Минобороны РФ модернизирует самый восточный военный аэродром страны Елизово, который находится под Петропавловском-Камчатский. Согласно утвержденному плану, там будут возведены специальные бетонные укрытия для авиатехники, обновлены системы связи, навигации и посадки.