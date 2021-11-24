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Газета.ru

«Шах и мат» в Дубае. Как Су-75 поможет российскому оружейному экспорту

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Макет истребителя пятого поколения Су-75 «Checkmate» на истребителя пятого поколения на Dubai Airshow, 2021 год
Макет истребителя пятого поколения Су-75 «Checkmate» на истребителя пятого поколения на Dubai Airshow, 2021 год.
Источник изображения: Jon Gambrell/AP

Почему выстроилась очередь, чтобы посмотреть на истребитель Checkmate

На прошлой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завершился Dubai Airshow - один из главных военно-технических салонов мира. В условиях пандемии это мероприятие имело очень важное значение для России. Кому на авиасалоне Москва поставила «Шах и мат» - в материале «Газеты.Ru».

В Dubai Airshow приняли участие 1200 предприятий из 148 стран мира. «Рособоронэкспорт» заключил контракты на авиатехнику на сумму более $1,3 млрд и начал переговоры еще о нескольких контрактах общей стоимостью более $2,5 млрд.

Система мировой торговли оружием практически не меняется много лет. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), первое месте на этом рынке с долей в 37% занимают США. Еще с середины XX века Америка и СССР снабжали оружием всех своих союзников и боролись за первое место практически исключительно между собой. В военно-промышленный комплекс шли лучшие умы, на исследования тратились большие суммы - и это оказалось огромным заделом на будущее.

После развала СССР Вашингтону удалось перехватить часть рынка сбыта нашей страны. И пока американцы удерживают первенство. Второе место занимает Российская Федерация (20%). На третьем - Франция (8.2%), далее идут Германия (5,5%) и Китай (5,2%). Потом Великобритания (3,3%), Испания (3,2%), Израиль (3,0%), Южная Корея (2,7%), Италия (2,2%), на долю остальных стран приходится 9,7%.

Крупнейшими импортерами оружия, в свою очередь, являются Саудовская Аравия (11% рынка), Индия (9,5%), Египет (5,8%), Австралия (5,1%) и Китай (4,7%). За эти страны и идет борьба.

Огромное влияние на оружейный рынок оказали теракты 11 сентября 2001 года - они дали новое направление развитию обороны, добавив к «врагу внешнему» международный терроризм.

Именно поэтому самый большой интерес вызывают не сами самолеты и корабли, танки и артиллерия, а системы обнаружения противника (разведки, в том числе с использованием космических платформ), системы точного наведения оружия и системы ПВО и ПРО.

На всех этих направлениях у Российской Федерации огромный потенциал. Сказывается и качественная оружейная школа, которую удалось сохранить, и концентрация специалистов, и огромный прикладной опыт.

О большом успехе отечественного прототипа истребителя пятого поколения Су-75 «Checkmate» («Шах и мат») сообщили почти все мировые СМИ. Это действительно знаковое событие: сейчас в мире всего несколько аналогичных моделей, причем американский F-35 уже подвергается серьезной критике: слишком капризный и дорогой в эксплуатации. «Разговоры со стороны ВВС США о необходимости создания новых легких истребителей выступают негласным признанием того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась», - отмечалось в марте 2021 года в статье Forbes.

Другая модель, китайский J-20, мало изучен. Его характеристики засекречены, но эксперты обращают внимание на его компоновку типа «утка»: малое горизонтальное оперение расположено впереди основных крыльев, что делает воздушное судно более маневренным, но при этом менее устойчивым. «Истребитель рискует при сложных маневрах сойти с курса, перестать слушаться пилота и не реагировать на приказы автоматических систем», - отмечала сентябре газета South China Morning Post.

Российский Су-57, принятый на вооружение в декабре 2020 года, учел многие ошибки предшественников - по сравнению с конкурентами он надежен и прагматичен.

Checkmate - дальнейшее развитие Су-57. При этом на сегодня это самое молодое изделие, вобравшее все новейшие разработки - именно этим объясняется интерес к нему.

Впервые Checkmate показали на МАКС-2021, но из-за пандемии вживую его мало кто смог рассмотреть. Поэтому на Dubai Airshow единственным павильоном, в который во все дни работы авиашоу сохранялась очередь, был наш павильон с прототипом Checkmate.

Ключевые его особенности - малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость - эффективность». Самолет оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух - воздух» и «воздух - поверхность». Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей, по заявке создателей, по принципу «выстрелил и забыл».

Уникальность самолета - в его модульности: на основной платформе могут быть установлены любые блоки по пожеланию заказчика.

Учитывая эти особенности, Checkmate имеет все шансы перекроить международный оружейный рынок.


Игорь Надеждин

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