Глава Генштаба ВС РФ обсудил с американским коллегой вопросы международной безопасности

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли ранее обсудил с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным обстановку в плане безопасности в Восточной Европе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону актуальные вопросы международной безопасности с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"23 ноября 2021 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", - говорится в сообщении.

В понедельник Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным обстановку в плане безопасности в Восточной Европе. Как следует из документа, Милли и Залужный "обменялись взглядами и оценками меняющейся обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе". 19 ноября они также обсуждали данную тему, а также действия России в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины". Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.