САУ К9 потеснит американские и советские орудия в армии Египта

В Египте будет организовано производство южнокорейских самоходных артиллерийских установок К9 Thunder. Соглашение об этом планируется подписать на Международной выставке оборонной промышленности EDEX-2021, которая начнет свою работу в Каире 29 ноября.

Особых подробностей о сделке пока нет, но, как ожидается, этими боевыми машинами заменят часть устаревших артиллерийских систем.

В настоящее время, кроме примерно тысячи буксируемых орудий, в сухопутных войсках Египта имеется около пятисот не самых новых САУ. Из них сто двадцать SP-122, являющихся своеобразными гибридами корпусов американских М-109 и новых башен с установленными в них советскими 122-мм гаубицами Д-30.

В наличии и сами 155-мм "сто девятые": около ста шестидесяти М109А2 и более двухсот М-109А3. Непосредственно в Египте изготовлялись 122-мм и 130-мм колесные самоходки на шасси вездеходов "Урал-4320" и КрАЗ-6322.

К9 Thunder относятся к одним из самых современных и популярных на международных рынках вооружений самоходок

Кроме Южной Кореи они находятся на вооружении армий Индии, Норвегии, Эстонии и Финляндии. Ожидается их сборка в Австралии.

Максимальная дальность стрельбы 155-мм активно-реактивными боеприпасами - 40000 метров. Скорострельность - 6 выстрелов в минуту. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 67 км/ч. Запас хода - 480 км. Экипаж - пять человек.

Great News! Egypt's Deputy Minister of Military Production has officially announced that Egypt will finalize a contract with South Korea at #EDEX2021 for manufacturing the K-9 Thunder self-propelled Howitzer locally. pic.twitter.com/wGejlKJMNL — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) November 22, 2021

Алексей Брусилов