Начальник Генштаба Герасимов обсудил с главой КНШ ВС США Милли вопросы безопасности

Брифинг Минобороны РФ для иностранных военных атташе в Москве.

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли, они обсудили вопросы международной безопасности, сообщает Минобороны РФ.

"Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", - говорится в сообщении.