Войти
РИА Новости

Начальник Генштаба Герасимов обсудил с главой КНШ ВС США Милли вопросы безопасности

272
0
0
Брифинг Минобороны РФ для иностранных военных атташе в Москве
Брифинг Минобороны РФ для иностранных военных атташе в Москве.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли, они обсудили вопросы международной безопасности, сообщает Минобороны РФ.

"Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Похожие новости
19.12.2019
Первый ракетный полк со стратегическим комплексами "Авангард" заступит на боевое дежурство в ближайшее время - начальник Генштаба РФ
23.10.2019
Китай и Россию сближает угроза гибридной войны
07.12.2018
Начальник Генерального штаба ВС РФ провел брифинг для иностранных военных атташе
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
27.04.2017
Российские военные обсудили влияние действий Запада на мировую безопасность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:56
  • 2
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 05:31
  • 69
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 24.11 04:58
  • 16
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 04:42
  • 74
В США удивились размерам Су-75
  • 24.11 02:33
  • 407
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 24.11 02:15
  • 1
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 23.11 20:47
  • 12
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 23.11 17:35
  • 10
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 23.11 17:28
  • 2
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 23.11 17:16
  • 2
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе