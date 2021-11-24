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Российская газета

Шойгу: Бомбардировщики ВВС США отрабатывали нанесение ядерного удара по РФ

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Источник изображения: rg.ru

Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегических бомбардировщиков авиации ВВС США. Причем, активность эта замечена в непосредственной близости от государственной границы России. Об этом в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Так, только за последний месяц, по данным главы российского военного ведомства, было совершено около 30 вылетов к рубежам нашей страны. Такие показатели в 2,5 раза превышают данные за аналогичный период прошлого года. "В текущем месяце в ходе учения стратегических сил США "Global Thunder" десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант по применению ядерного оружия против России - практически одновременно с Западного и Восточного направлений. Минимальное удаление от нашей госграницы составило 20 километров", - рассказал российский военачальник.

Причем действия стратегической бомбардировочной авиации США, отметил Сергей Шойгу, создают угрозу и для Китая. "Отмечаем значительное увеличение числа полетов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация ВВС Соединенных Штатов Америки выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего 3", - рассказал глава российского военного ведомства.

Шойгу уточнил, что экипажи американских бомбардировщиков в ходе учений отрабатывали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара. "Наши средства противовоздушной обороны во всех случаях своевременно обнаруживали стратегические бомбардировщики ВВС США, устанавливали непрерывный контроль за ними и осуществляли меры по предотвращению инцидентов", - сказал министр.

Российский военачальник напомнил, что в течение многих лет Китай и Россия являются стратегическими партнёрами. "Сегодня же, в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира, развитие нашего взаимодействия особенно актуально. Российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах", - резюмировал Сергей Шойгу.


Иван Петров

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