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ТАСС

InSight обнаружил в недрах Марса следы древнего кратера

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Посадочный модуль InSight
Посадочный модуль InSight.
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech via AP

Ученые считают, что он образовался от 1,7 до 2 млрд лет назад

ТАСС, 23 ноября. Благодаря сейсмическим данным, которые собрал марсианский посадочный модуль InSight, ученые обнаружили под слоем застывшей лавы следы древнего кратера. Описание работы опубликовал научный журнал Nature Communications.

"На глубине в 30-75 метров от поверхности Марса мы разглядели неожиданную аномалию. Там оказался рыхлый слой из обломков и осадочных пород, зажатый между отложениями базальтовых лав гесперийской и амазонской эры", - пишут исследователи.

Спускаемый модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в декабре 2018 года. Он предназначен для поисков марсотрясений и изучения внутренней структуры планеты. Уже в первые полгода работы InSight зафиксировал около 170 марсотрясений. Однако для составления детальной геологической карты зоны посадки модуля этих данных было недостаточно.

В новом исследовании планетологи под руководством научного руководителя миссии InSight Брюса Банердта обошли эту проблему. Они воспользовались тем, что сейсмометр SEIS фиксирует не только подземные толчки, но и "фоновые" колебания, которые возникают в результате взаимодействия марсианских ветров с различными неровностями поверхности планеты. Как правило, по сравнению с марсотрясениями заметить подобные колебания гораздо труднее. Тем не менее, приборы модуля могут их фиксировать.

Эти данные показали, что в недрах Марса в районе посадки InSight есть как минимум четыре слоя. Два из них состоят из базальтов и других вулканических горных пород, а еще два представляют собой рыхлые залежи реголита, крупных валунов и других осадочных пород, которые образуются при формировании кратеров или в результате движения потоков воды. Один из этих слоев находится на глубине в 30-75 м от поверхности Марса, в промежутке между двумя слоями базальта.

Ученые предполагают, что рыхлая прослойка из осадочных пород на такой большой глубине говорит, что под место посадки InSight располагается древний кратер, который скрывает многометровый слой лавы и осадочных пород. По мнению исследователей, он образовался примерно 1,7-2 млрд. лет назад.

Банердт и его коллеги надеются, что проверить эту теорию можно будет в ходе дальнейших наблюдений за марсотрясениями и сейсмическим "шумом" планеты.

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