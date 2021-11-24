Войти
WarSpot

«Абрамс» от первого лица

316
0
0

«Серебряные львы» в песчаной окраске: от Германии до Эстонии на месте командира основного боевого танка армии США

Это видео, снятое с рабочего места командира на полигонах в Германии и Эстонии, показывает работу экипажа танка основной на данный момент модификации M1A2 SEP V2, принадлежащего 1-му батальону «Серебряных львов» 68-го бронетанкового полка. Экипаж отрабатывает посадку в танк, зарядку и стрельбу из орудия и пулемёта, маневрирование, а также использование дымовых гранат для постановки завесы при отступлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Эстония
Продукция
M1 Abrams
Похожие новости
16.09.2020
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
26.12.2019
"Отрепетируют наступление на Россию": НАТО готовит масштабные учения
23.10.2019
Белоруссия подготовит план по реагированию на размещение военных США в Литве
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
25.05.2017
Тяжело в учениях. Военные НАТО несут потери от примусов и холостого огня
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:56
  • 2
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 05:31
  • 69
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 24.11 04:58
  • 16
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 04:42
  • 74
В США удивились размерам Су-75
  • 24.11 02:33
  • 407
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 24.11 02:15
  • 1
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 23.11 20:47
  • 12
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 23.11 17:35
  • 10
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 23.11 17:28
  • 2
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 23.11 17:16
  • 2
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе