«Абрамс» от первого лица

«Серебряные львы» в песчаной окраске: от Германии до Эстонии на месте командира основного боевого танка армии США

Это видео, снятое с рабочего места командира на полигонах в Германии и Эстонии, показывает работу экипажа танка основной на данный момент модификации M1A2 SEP V2, принадлежащего 1-му батальону «Серебряных львов» 68-го бронетанкового полка. Экипаж отрабатывает посадку в танк, зарядку и стрельбу из орудия и пулемёта, маневрирование, а также использование дымовых гранат для постановки завесы при отступлении.