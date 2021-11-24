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Газета.ru

«Черные дыры» для НАТО. ВМФ России получит новые «Варшавянки»

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Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка"
Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка".
Источник изображения: Алексей Даничев/РИА "Новости"

В чем преимущества и недостатки российских дизель-электрических подлодок

Минобороны России утвердило план передачи Тихоокеанскому флоту дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка», в ближайшее время на вооружение поступят шесть новых субмарин. Об особенностях этого проекта и его востребованности - в материале «Газеты.Ru».

Главком ВМФ России Николай Евменов уточнил, что корабли, предназначенные для Тихоокеанского флота, будут построены с учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке, также напомнил, что «Варшавянки» уже «доказали свою эффективность в действиях против террористов в Сирии».

Подлодки проекта 636 «Варшавянка» - модернизированный проект дизель-электрических подлодок проекта 877 «Палтус», разработанных в СССР в конце 1970-х годов.

«Варшавянки» по сравнению с «Палтусами» имеют более высокую боевую эффективность. Как сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в этих субмаринах «сочетаются акустическая скрытность и дальность обнаружения целей, они оснащены новейшими навигационными и управляющими системами, мощным торпедно-ракетным вооружением».

Изначально подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» предназначались для экспорта странам Варшавского договора, но проект стал серийным уже после распада СССР. Поэтому союзники СССР его получить не успели.

«Позднее предполагалось, что для ВМФ РФ будет строиться новая подлодка проекта 677 «Лада», но во второй половине 2000-х годов стало понятно, что дело с серийным строительством «Лад» пока не идет. Поэтому решили заказать для ВМФ РФ серию «Варшавянок».

Их усовершенствовали, но косметически: доработали оборудование, гидроакустику, поставили новое поколение систем управления», - рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Крамник отметил, что дизель-электрические подлодки Германии, Южной Кореи, Японии более современные, они имеют воздухонезависимые энергетические установки (ВНЭУ).

«Дизель-электрические подлодки многих стран оснащены такими установками. Она позволяет дизелю работать под водой без доступа атмосферного воздуха. Это резко увеличивает дальность плавания, делая его продолжительность под водой сравнимым с продолжительностью плавания атомной подлодки», - рассказал Крамник.

Эксперт отметил, что пока у России нет ВНЭУ в принципе, но ведутся разработки. В частности, этим занимается КБ «Рубин».

«Что касается новой отечественной ВНЭУ, то это дело будущего, а не сегодняшнего дня. Это экспериментальные и опытно-конструкторские работы, которые еще предстоит осваивать российским кораблестроителям», - рассказал «Газете.Ru» бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, контр-адмирал Всеволод Хмыров.

В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Куприянов отметил экспортные возможности «Варшавянок».

«Основные плюсы этих субмарин в том, что они малошумны - за это в НАТО их прозвали «черной дырой». Они хорошо подходят и для службы в теплых морях, тропических водах. Экспортный потенциал «Варшавянок» для стран Юго-Восточной Азии довольно высок», - отметил эксперт.

В тропических водах эти подлодки были опробованы Индией.

«Индия - единственная страна в мире, у которой подлодки появились позже, чем авианосцы. Индия считает полноценным только тот флот, который обладает развитыми подводными силами, поэтому она искала нормальные подводные лодки, желательно максимально малошумные. «Варшавянки» как раз отвечали этому требованию», - сказал Алексей Куприянов.

По словам эксперта, тогда же «Варшавянки» продемонстрировали и возможности по их модернизации - индийцы настаивали на увеличении боевых возможностей субмарин, отправляли их на ремонт в Россию, и здесь они необходимым образом модернизировались.


Ирина Альшаева

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Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
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