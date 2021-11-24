Шойгу: Россия и Китай увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки

Схожесть взглядов на проблемы международной безопасности стала одной из причин активизации военного сотрудничества России и Китая. Фото с сайта www.news.cn.

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия и Китай увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки, военные двух стран взаимодействуют на земле, в море и воздухе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, назвав важными событиями совместное морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана, полёты боевой авиации двух стран над Японским и Восточно-Китайскими морями.

"Важными событиями стали морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана и очередное воздушное патрулирование стратегических ракетоносцев Воздушно-космических сил (ВКС) России и бомбардировщиков Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая в воздушном пространстве над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Сегодня подведём итоги этих мероприятий и обсудим планы напредстоящий год", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ, которая прошла во вторник в формате видеоконференции.

Шойгу предложил заслушать главнокомандующих ВМФ и ВКС России, командующих ВМС и ВВС Китая о результатах совместных действий, а также их предложения по дальнейшему взаимодействию. При этом он отметил, что Россия и Китай увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки, военные двух стран "взаимодействуют на земле, в море и воздухе".

"Наши вооружённые силы взаимодействуют на земле, в море и воздухе. Количество мероприятий оперативной и боевой подготовки растёт", - сказал Шойгу, отметив, что в этом году было впервые проведено совместное оперативно-стратегическое учение на территории Китая "Сибу/Взаимодействие-2021".

Он подчеркнул, что "доверительные и дружеские отношения" глав двух государств "гарантируют стабильность российско-китайского тандема даже в период пандемии".

"Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного сотрудничества между нашими странами. В сложной эпидемиологической обстановке, вызванной распространением коронавирусной инфекции, мы продолжаем плодотворно сотрудничать, стараясь придать совместным мероприятиям большую практическую направленность", - сказал Шойгу, обращаясь к Вэй Фэнхэ. Он предложил коллеге обменяться мнениями о перспективах сотрудничества в 2022 году.

"Убеждён, что сегодняшняя встреча послужит развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - сказал министр обороны РФ.