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РИА Новости

Шойгу: 10 бомбардировщиков ВВС США отработали использование ядерного оружия против России

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Американский стратегический бомбардировщик B-52H “Stratofortress”
Американский стратегический бомбардировщик B-52H “Stratofortress”.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Air Force/Roslyn Ward

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Стратегическая бомбардировочная авиация США отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов по России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", — сказал глава ведомства во время переговоров с китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

Он особо отметил, что у восточных рубежей страны значительно усилилась активность американских военных самолетов. В 2020 году над Охотским морем выполнили 22 потела, в то время как годом ранее их было всего три.

Министр рассказал, что в этом месяце во время учения Global Thunder десять бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений. Максимальное удаление от границы составило 20 километров.

Он добавил, что во время вылетов экипажи американских самолетов также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного удара.

"Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов", — сказал министр.

По его оценке, такие действия создают угрозу не только России, но и Китаю, из-за чего координация двух стран становится стабилизирующим фактором в мировых делах. Развитие такого взаимодействия особенно актуально в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала.

Газета Financial Times ранее писала, что американские партнеры, включая Великобританию, Германию, Францию и Японию, призывают Штаты отказаться от перехода к политике неприменения ядерного оружия первым. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у Москвы пока нет оснований полагать, что Вашингтон может пересмотреть свою политику в этом вопросе.

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Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Военные учения
Ядерный щит
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