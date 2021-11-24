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Интерфакс-АВН

Главы Роскосмоса и космического агентства Турции обсудили сотрудничество

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Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Руководство "Роскосмоса" и турецкого космического агентства обсудили подготовку межправительственного соглашения о сотрудничестве в исследовании космоса, сообщили в госкорпорации.

"Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества и наметили практические шаги по их реализации. Отдельно партнеры остановились на подготовке соглашения между правительством РФ и правительством Турецкой республики о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях", - говорится в сообщении.

"Соглашение позволит двум странам развивать взаимовыгодное сотрудничество в пилотируемой космонавтике, создании космической техники, научных исследованиях в космосе, планетарных исследованиях, дистанционном зондировании Земли, мониторинге космического пространства, спутниковой навигации, телекоммуникации и связи", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Делегацию "Роскосмоса" возглавил Дмитрий Рогозин, турецкую сторону представляли министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк и президент космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым.

В 2019 году в ходе авиасалона МАКС глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова делиться с Турцией космическими технологиями. Он также отметил, что Россия и Турция начали переговоры о подготовке турецкого космонавта для отправки на МКС. Такое предложение он сделал Эрдогану в ходе посещения авиасалона президентами России и Турции.

В апреле 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что Россия и Турция возобновили переговоры об отправке турецкого космонавта на МКС..

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