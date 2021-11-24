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Известия.ru

Шойгу заявил об отработке ВВС США применения ядерного оружия против РФ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Senior Airman Jerreht Harris

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 23 ноября сообщил об увеличении активности бомбардировщиков Военно-воздушных сил США вблизи от государственной границы России на востоке.

«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», — сообщил он.

Шойгу отметил, что «в ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара».

«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», — сказал министр.

Он подчеркнул, что деятельность американских бомбардировщиков у восточной границы России также угрожает Китаю.

«На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах», — сказал Шойгу.

Отмечается, что РФ и КНР увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки, взаимодействуя на земле, в море и воздухе. Шойгу назвал важными событиями совместное с Китаем морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана, полеты боевой авиации двух стран над Японским и Восточно-Китайским морями.

Третье совместное воздушное патрулирование Россия и Китай провели 19 ноября. В Минобороны РФ рассказали, что авиагруппа российских ВКС была представлена двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс. Пекин задействовал два стратегических бомбардировщика «Хун-6к» ВВС Народной-освободительной армии Китая (НОАК).


Ранее, с 14 по 17 октября, Москва и Пекин провели в Японском море оперативно-стратегические учения «Морское взаимодействие – 2021». В частности, экипажи кораблей двух стран отработали совместное тактическое маневрирование и осуществили блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.

Отмечалось, что от ВМФ РФ были задействованы боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота, среди которых большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», а также подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк».

Военно-морские силы Китая были представлены эсминцами «Кунь Мин» и «Нань Чан», кораблем комплексного снабжения, спасательным судном, дизельной подводной лодкой, корветами «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу».

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