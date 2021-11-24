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WarSpot

Польша приложит руку к созданию истребителей F-16

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Источник изображения: warspot.ru

Уже со следующего года детали, произведённые в Польше, будут устанавливаться на истребители F-16 Block 70/72. Вчера, 22 ноября, портал defence24.pl сообщил о том, что компания Lockheed Martin начала производство деталей самолёта на своём дочернем предприятии PZL Mielec.

В пресс-службе Lockheed Martin указывают, что завод PZL Mielec будет поставлять заднюю и среднюю части фюзеляжа, конструкцию кабины, боковую панель кабины и передний отсек оборудования для всех производимых истребителей F-16. Эти компоненты будут отправляться на новую сборочную линию Lockheed Martin в Гринвилле (штат Южная Каролина).

Истребитель F-16

Источник изображения: defence24.pl

«Благодаря уже подтверждённым заказам на F-16 Block 70/72 из Бахрейна, Болгарии, Словакии и двух других международных заказчиков, глобальный интерес к новым и модернизированным F-16V остаётся высоким», — сообщили в пресс-службе Lockheed Martin.

Завод PZL Mielec также производит вертолёты S-70i Black Hawk и транспортные самолёты M28. В Lockheed Martin указали, что решение о начале работы по производству элементов F-16 на PZL Mielec связаны с выбором Польшей истребителей F-35.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Болгария
Польша
Словакия
Продукция
F-16
F-35
UH-60
Компании
Lockheed-Martin
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