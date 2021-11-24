The Wall Street Journal (США): Россия опровергает все более громкие предупреждения США по поводу ее возможного вторжения на Украину

Кремль отрицает, что наращивание российских войск у границ Украины представляет собой подготовку к вторжению, и обвиняет Вашингтон в дестабилизации ситуации в регионе, пишет WSJ. Автор статьи обращает внимание, что в Европе не нашли доказательств того, что Москва планирует атаку на Киев.

Страны НАТО утверждают, что перемещения российских войск угрожают Киеву, хотя планы Путина остаются неизвестными

Москва - На минувшей неделе американские официальные лица передали европейским союзникам новые данные, свидетельствующие, как утверждает Вашингтон, о стягивании к границе российских сил и военной техники, которые могут быть использованы для атаки на Украину. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили высокопоставленные европейские дипломаты.

По словам источников, эта новая порция информации, поступившая от американских официальных лиц, заставила европейские столицы заострить внимание на серьезности военного усиления России, хотя некоторые европейские правительства все еще не убедились в том, что Москва действительно планирует новую атаку на Украину. Аналитики западной разведки по-прежнему не пришли к окончательному выводу по поводу реальных намерений Кремля.

В воскресенье, 21 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон ведет тесные переговоры с европейскими союзниками по поводу сложившейся ситуации, и повторил, что Вашингтон "действительно обеспокоен необычной военной активностью России на границе с Украиной".

"Мы не знаем, каковы намерения президента [Владимира] Путина, но мы знаем, что происходило в прошлом, - заявил он журналистам во время визита в Сенегал. - Мы уже знаем этот сценарий, когда [Москва] пытается сослаться на какую-нибудь выдуманную провокацию со стороны Украины или любой другой страны, а затем использовать это в качестве повода, чтобы осуществить то, что Россия планировала с самого начала".

Украина хочет интегрироваться в НАТО и Евросоюз, но Путин сделал возвращение бывшего вассального государства под контроль Москвы основной целью своего 20-летнего правления.

В 2014 году Россия аннексировала у Украины Крымский полуостров и разожгла военный конфликт на востоке страны, тайно отправив своих военных через границу, чтобы те помогли создать два сепаратистских мини-государства, которые международное сообщество не признает.

"Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, - заявил в понедельник, 22 ноября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. - Это нагнетание напряженности".

Песков указал, что российские войска проводят плановые и другие необходимые учения, и что они "ни для кого не представляют угрозы и не должны ни у кого вызвать обеспокоенность".

Однако Путин заявил, что вступление Украины в НАТО станет "красной линией" для России. За последние недели российские официальные лица стали гораздо чаще жаловаться на то, что страны НАТО предоставляют Украине системы вооружений и проводят обучение.

"Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о "красных линиях", но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразны и так, как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о "красных линиях"", - сказал Путин в своем выступлении, посвященном внешней политике, на прошлой неделе.

В понедельник Служба внешней разведки России заявила, что Вашингтон "активно запугивает мировое сообщество" необоснованными обвинениями в адрес России. "Американцы рисуют ужасную картину того, как орды российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие "достоверные сведения" о таких намерениях России, - говорится в заявлении СВР. - Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды".

Подобная риторика усилила тревогу западных официальных лиц и военных наблюдателей в связи с тем, что Россия может нанести удар по Украине.

В минувшую среду, 17 ноября, директор национальной разведки США Эврил Хэйнс (Avril Haines) проинформировала европейских союзников в Брюсселе о возможных сценариях, о чем сообщили в понедельник два высокопоставленных европейских дипломата. Согласно одному из сценариев, российские войска будут атаковать со стороны Крыма и Белоруссии - бывшего советского государства и верного союзника Москвы.

Хэйнс предоставила обновленную информацию о передвижениях войск, об активизации кампании по распространению дезинформации против Украины и Евросоюза, а также подробности касательно неофициального призыва резервистов, сообщил один из дипломатов. По словам Хэйнс, этот призыв резервистов ведется в беспрецедентных масштабах.

По словам европейского дипломата, Хэйнс повторила комментарии Блинкена о том, что, хотя военные действия кажутся одним из возможных вариантов развития событий, касательно планов России никакой уверенности пока нет.

Европейские официальные лица отмели опасения по поводу возможной атаки России на Украину после того, как в начале ноября Соединенные Штаты озвучили предупреждения. Свежая порция информации была призвана усилить озабоченность европейских столиц, как говорят дипломаты.

Украинские официальные лица тоже говорят, что намерения Путина им неясны. Мирные переговоры при посредничестве Германии и Франции, инициированные несколько лет назад, поначалу давали некоторую надежду, однако пока не принесли никаких значимых результатов. Разногласия между сторонами сохраняются в вопросах возвращения Киеву контроля над границей и предоставления большей автономии сепаратистским областям.

"В Кремле есть несколько сценариев, - сообщил высокопоставленный украинский чиновник. - Они проверяют, какой вариант для них лучший".

Россия обвиняет Украину в провоцировании вспышек боевых действий на территории сепаратистских областей, а в понедельник Песков заявил, что разговоры об агрессии России могут послужить предлогом для того, чтобы Украина применила силу и атаковала сепаратистов.

В понедельник, 22 ноября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг информацию о том, что Киев планирует какую-либо наступательную операцию. Он написал в твиттере, что его страна стремится укрепить свой оборонный потенциал, чтобы "устрашить Россию и удержать ее от агрессивных действий в дальнейшем".

По словам Кулебы, Киев сохраняет приверженность поискам политических и дипломатических путей урегулирования конфликта. Он призвал Россию "принимать конструктивное участие в процессе мирного урегулирования, вместо того чтобы подрывать его".

Тем временем в понедельник, 22 ноября, Госдепартамент США ввел санкции против зарегистрированной на Кипре компании Transadria, которая принимала участие в деятельности, связанной со строительством газопровода "Северный поток - 2", и еще двух судов. Мы не смогли связаться с представителями компании Transadria, чтобы получить их комментарии.

Администрация Байдена выступает против этого трубопровода, поскольку он позволит России перестать пользоваться для осуществления поставок газа транзитными маршрутами, пролегающими через Украину. Однако в июле Соединенные Штаты и Украина достигли соглашения, которое дало России возможность достроить "Северный поток - 2".

"Мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски от этого трубопровода для Украины и стран, находящихся на передовой НАТО и Евросоюза, и дать отпор вредоносной деятельности России, в том числе в энергетической сфере", - подчеркнул Блинкен в своем заявлении.

Энн Симмонс (Ann M. Simmons), Лоуренс Норман (Laurence Norman)