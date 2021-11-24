В ОДКБ разрабатывают солдатский спецпаек для высокогорья

Об улучшении питания военнослужащих при выполнении ими задач в условиях высокогорья говорили сегодня на заседании Рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ. Встреча была посвящена вопросам материально-технического обеспечения Коллективных сил организации.

"В ходе заседания рассмотрены вопросы внутригосударственного согласования проекта Положения о запасах материальных средств для обеспечения войск ОДКБ, содержания и обновления запасов материальных средств для формирований Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и Коллективных сил оперативного реагирования, а также порядок перевозки личного состава, вооружения и военной техники из одного государства - члена ОДКБ в другое при посягательстве на его суверенитет и территориальную целостность", - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба Владислав Щегрикович.

При этом, учитывая рельеф местности в странах Средней Азии, было отмечено, что солдатам в горах требуется не просто усиленный паек, а спецпаек. Сейчас минобороны Киргизии провело испытания нового варианта специального сухого пайка, в состав которого были включены национальные виды походной пищи.

"Дальнейшую проработку данной темы решено продолжить в рамках научно-исследовательской работы "Коалиция-МТО-22", которая открывается в 2022 году в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева", - добавил Владислав Щегрикович.

В заседании приняли участие представители органов управления материально-техническим обеспечением оборонных ведомств государств - членов ОДКБ и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Тимофей Борисов