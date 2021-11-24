Войти
Российская газета

В ОДКБ разрабатывают солдатский спецпаек для высокогорья

313
0
0
Военнослужащий коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане
Военнослужащий коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Об улучшении питания военнослужащих при выполнении ими задач в условиях высокогорья говорили сегодня на заседании Рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ. Встреча была посвящена вопросам материально-технического обеспечения Коллективных сил организации.

"В ходе заседания рассмотрены вопросы внутригосударственного согласования проекта Положения о запасах материальных средств для обеспечения войск ОДКБ, содержания и обновления запасов материальных средств для формирований Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и Коллективных сил оперативного реагирования, а также порядок перевозки личного состава, вооружения и военной техники из одного государства - члена ОДКБ в другое при посягательстве на его суверенитет и территориальную целостность", - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба Владислав Щегрикович.

При этом, учитывая рельеф местности в странах Средней Азии, было отмечено, что солдатам в горах требуется не просто усиленный паек, а спецпаек. Сейчас минобороны Киргизии провело испытания нового варианта специального сухого пайка, в состав которого были включены национальные виды походной пищи.

"Дальнейшую проработку данной темы решено продолжить в рамках научно-исследовательской работы "Коалиция-МТО-22", которая открывается в 2022 году в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева", - добавил Владислав Щегрикович.

В заседании приняли участие представители органов управления материально-техническим обеспечением оборонных ведомств государств - членов ОДКБ и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.


Тимофей Борисов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Компании
ОДКБ
Похожие новости
04.06.2009
"Независимая газета" получила информацию о численности и составе спецвойск ОДКБ
03.02.2009
Создание коллективного механизма реагирования - основная тема заседания представителей стран-членов ОДКБ
27.03.2008
Константин Никульшин: «Мы стремимся, чтобы «МВСВ» стал одним из ведущих салонов по вооружению в мире»
16.05.2007
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется провести в июле в Москве
30.11.2006
Встреча в Бресте
17.08.2006
Минобороны Киргизии и "Рособоронэкспорт" обсудят вопросы военно-технического сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:56
  • 2
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 05:31
  • 69
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 24.11 04:58
  • 16
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 04:42
  • 74
В США удивились размерам Су-75
  • 24.11 02:33
  • 407
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 24.11 02:15
  • 1
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 23.11 20:47
  • 12
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 23.11 17:35
  • 10
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 23.11 17:28
  • 2
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 23.11 17:16
  • 2
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе