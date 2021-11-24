РФ и Турция обсудили подготовку межправсоглашения о сотрудничестве в исследовании космоса

Соглашение позволит странам развивать взаимовыгодное сотрудничество в пилотируемой космонавтике, создании космической техники, планетарных исследованиях, дистанционном зондировании Земли, спутниковой навигации, телекоммуникации и связи

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Делегация Роскосмоса во главе со специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в космосе, генеральным директором госкорпорации Дмитрием Рогозиным и руководство турецкого космического агентства и Министерства промышленности и технологий Турции обсудили подготовку соглашения между правительствами России и Турции о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

"Принимающую сторону возглавляли глава космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым и министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества и наметили практические шаги по их реализации. Отдельно партнеры остановились на подготовке соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях", - говорится в сообщении по итогам рабочего визита делегации Роскосмоса в Турцию.

В госкорпорации подчеркнули, что этот документ должен стать договорно-правовой базой для дальнейшей совместной работы.

"Соглашение позволит двум странам развивать взаимовыгодное сотрудничество в пилотируемой космонавтике, создании космической техники, научных исследованиях в космосе, планетарных исследованиях, дистанционном зондировании Земли, мониторинге космического пространства, спутниковой навигации, телекоммуникации и связи", - пояснили в пресс-службе.

Рабочий визит делегации Роскосмоса и организаций ракетно-космической промышленности в Турцию прошел с 22 по 23 ноября. Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Москва предложила Анкаре наладить сотрудничество в сфере запуска ракет в космос.