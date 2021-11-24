Белорусы готовы отразить агрессию НАТО

Новый 2021-2022 учебный год объявлен в Вооружённых Силах Белоруссии годом боевой подготовки.

А учитывая сложную военно-политическую обстановку и «созданный странами Запада «миграционный кризис», процесс подготовки ВС существенно скорректирован, заявил начальник белорусского Генштаба ВС, первый замминистра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

«Мы вынуждены реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру Государственной границы Республики Беларусь. С 2020 года нами фиксируется постоянное увеличение интенсивности полётов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль Государственной границы Республики Беларусь», — приводит его слова пресс-служба.

Также белорусское Минобороны заявило о намерении нарастить интенсивность боевой подготовки для «недопущения внезапного нападения» на страну.