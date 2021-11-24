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Военно-промышленный курьер

Дизайн советский, начинка послесоветская

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России показали новые снимки двухзвенного бронетранспортера ДТ-БТР для Арктики.

Его изображения опубликовали в газете «Красная звезда». 

Материал, посвященный празднику сотрудников Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России, проиллюстрировали фотографиями перспективной техники.

В публикации отметили, что снегоболотоходный транспортер ДТ-БТР предназначен для транспортировки и огневой поддержки личного состава в сложных климатических условиях. Машина разработана для работы в условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Исследования показали, что для действий в Арктике необходима новая структура транспортного парка. В основе перспективных машин лежит шасси двухзвенных гусеничных машин семейства «Вездесущий».

В августе член Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаил Осыко рассказал о разработке миномета на шасси двухзвенной гусеничной машины. В основу самоходной установки ляжет ДТ-БТР.

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